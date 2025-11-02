(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc bị thiệt hại do bão lũ.
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng nay (30/9), mực nước sông Bưởi dâng cao, khiến Quốc lộ 45 tại Km30+400 thuộc xã Tây Đô và Quốc lộ 217 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...