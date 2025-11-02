2025-10-30 12:01:00

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc bị thiệt hại do bão lũ.