Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xã Tây Đô

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc bị thiệt hại do bão lũ.
Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...
