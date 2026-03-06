Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xã Tân Thành

Xem thêm chuyên trang Xã Tân Thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự lễ ra quân sản xuất đầu năm và làm việc tại xã Tân Thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự lễ ra quân sản xuất đầu năm và làm việc tại xã Tân Thành

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Tân Thành và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành.
Đại hội Hội CCB xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Hội CCB xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 13/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã cùng 85 đại biểu đại diện cho gần 500 hội...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh