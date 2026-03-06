Đại hội Hội Nông dân xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Thời sự 14:28 15/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10, Hội Nông dân (HND) xã Tân Thành đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.400 hội viên nông dân trong toàn xã.

Đại hội Hội CCB xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Thời sự 14:57 13/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 13/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã cùng 85 đại biểu đại diện cho gần 500 hội...

Xã Tân Thành thiệt hại ước tính hơn 3,2 tỷ đồng do mưa bão Đời sống - Xã hội 13:25 02/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng bão số 10 và hoàn lưu bão gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông tại xã Tân Thành. Thời điểm hiện tại, cấp uỷ, chính quyền xã cùng với Nhân dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định đời sống.