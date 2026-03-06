(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Tân Thành và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10, Hội Nông dân (HND) xã Tân Thành đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.400 hội viên nông dân trong toàn xã.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 13/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã cùng 85 đại biểu đại diện cho gần 500 hội...
(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng bão số 10 và hoàn lưu bão gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông tại xã Tân Thành. Thời điểm hiện tại, cấp uỷ, chính quyền xã cùng với Nhân dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định đời sống.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ xã Tân Thành tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 129 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội...