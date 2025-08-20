-
2025-04-15 09:08:00
(Baothanhhoa.vn) - Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Trần Văn Công và 10 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính đã không diễn ra vào sáng 15/4 theo kế hoạch, do nguyên nhân khách quan.
-
2025-03-29 11:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
2025-03-28 18:19:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/3, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Nham (Quảng Xương) đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025); đón Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
-
2025-02-13 10:38:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều thanh niên mười tám, đôi mươi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong số đó có thanh niên Trương Tuấn Minh ở xã Quảng Trạch (Quảng Xương).
-
2025-01-30 11:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Cứ vào ngày mùng 2 Tết hằng năm, trên dòng sông Yên lại diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách.
-
2025-01-27 09:52:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Xương.
-
2025-01-20 17:54:00
(Baothanhhoa.vn) - Gần đến ngày Tết ông Công, ông Táo, những người nuôi cá chép đỏ ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương lại tất bật đánh bắt và vận chuyển cá cho thương lái. Nhiều người dân cho biết, cá năm nay được giá hơn mọi năm.
-
2025-01-15 12:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 15/1 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Quảng Xương.
-
2025-01-11 11:38:00
(Baothanhhoa.vn) - Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Nhân dân (VKSND), VKSND huyện Quảng Xương vừa phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng VKSND tỉnh tổ chức tập huấn về chuyển...
-
2025-01-09 11:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/1, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho một số ban thuộc HĐND huyện.
