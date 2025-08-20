2025-01-20 17:54:00

(Baothanhhoa.vn) - Gần đến ngày Tết ông Công, ông Táo, những người nuôi cá chép đỏ ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương lại tất bật đánh bắt và vận chuyển cá cho thương lái. Nhiều người dân cho biết, cá năm nay được giá hơn mọi năm.