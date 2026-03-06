Đảng ủy xã Quảng Ninh tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng 08:52 03/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận...

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 15kg pháo hoa nổ trái phép Pháp luật 19:11 25/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tối 25/1, Tổ tuần tra Công an xã Quảng Ninh trong quá trình tuần tra tuyến đường ven biển thuộc thôn 8, xã Quảng Ninh, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36R5-0871 chở theo một thùng carton. Nhận thấy có biểu hiện nghi...

Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026 Thời sự 16:01 08/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/1, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026.

HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thời sự 09:04 26/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 26/12, HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và quyết nghị một số...

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ Thời sự 15:25 31/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, chiều ngày 31/10, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các địa phương trên địa bàn tỉnh.