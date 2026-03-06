(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận...
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/1, Tổ tuần tra Công an xã Quảng Ninh trong quá trình tuần tra tuyến đường ven biển thuộc thôn 8, xã Quảng Ninh, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36R5-0871 chở theo một thùng carton. Nhận thấy có biểu hiện nghi...
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, trong hai ngày 8 và 9/1, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 26/12, HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và quyết nghị một số...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/12, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; xác định nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Hội Nông dân xã Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 115 đại biểu chính thức đại diện cho 2.870 hội viên nông dân trên địa bàn toàn xã.