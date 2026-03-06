Quảng Ngọc: Nỗ lực đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống người dân vùng ngập lụt Đời sống - Xã hội 21:01 02/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, xã Quảng Ngọc có đến gần 800 ngôi nhà, hàng trăm hecta lúa, rau màu bị ngập khiến đời sống của bà con Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án...

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng Thời sự 14:34 01/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ lực lượng chức năng xã Quảng Ngọc, ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã có 39 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 800 nhà và hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập. Tính đến sáng ngày 1/10, nhiều khu vực của xã vẫn còn ngập trên diện rộng,...