(Baothanhhoa.vn) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 17, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu các chương trình hành động.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quảng Ngọc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 140 đại biểu đại diện cho 1.954 hội viên CCB trong toàn xã.
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, xã Quảng Ngọc có đến gần 800 ngôi nhà, hàng trăm hecta lúa, rau màu bị ngập khiến đời sống của bà con Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án...
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ lực lượng chức năng xã Quảng Ngọc, ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã có 39 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 800 nhà và hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập. Tính đến sáng ngày 1/10, nhiều khu vực của xã vẫn còn ngập trên diện rộng,...