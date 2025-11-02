Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xã Quảng Chính

Xem thêm Bản đồ Xã Quảng Chính

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Xuân Trường, sinh năm 1996, trú tại phường Sầm Sơn và Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 2004, trú tại xã Quảng Chính để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh