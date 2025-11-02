(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, ngày 23/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra các bếp ăn tại một số trường mầm non trên địa bàn xã Tiên Trang và xã Quảng Chính.

15:09 17/09/2025

