-
2025-01-18 14:40:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/1, xã Trung Tiến (Quan Sơn) lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IV - năm 2025. Đây là đơn vị điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội TDTT.
-
2025-01-09 11:35:00
(Baothanhhoa.vn) - 3 cán bộ lãnh đạo ở huyện Quan Sơn đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác sắp xếp bộ máy.
-
2024-12-27 14:25:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn.
-
Cấp ủy, chính quyền cơ sở huyện Quan Sơn cần tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân tái định cư xen ghép2024-12-22 14:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo huyện Quan Sơn cần xác định việc bố trí tái định cư xen ghép cho người dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2025.
-
2024-12-03 15:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/12, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri các...
-
2024-11-23 14:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình OCOP là một trong những động lực quan trọng giúp xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, vươn lên trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.
-
2024-11-22 17:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/11, tại xã Na Mèo (Quan Sơn), Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp cùng nhà tài trợ đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng học sinh vùng cao đến trường”, trao quà và học bổng cho các em học sinh thuộc 2 điểm trường mầm non và tiểu học...
-
2024-11-20 22:18:00
(Baothanhhoa.vn) - “Những đóa hoa miền sơn cước” là câu chuyện truyền cảm hứng của những tấm gương đã nỗ lực vươn lên, đóng góp sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng bản làng ngày càng ấm no và giàu bản sắc.
-
2024-11-17 11:49:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/11, tại bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Thể thao truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa năm 2024.
-
2024-11-16 10:08:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/11, tại bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh và huyện Quan Sơn đã phối hợp tổ chức Hội thi Thể thao truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa năm 2024.
Báo hằng tháng
Tự hào những miền quê đáng sống
Thời sự
Tự hào truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang, vững bước tới tương lai rạng rỡ
Xây dựng Đảng
95 năm - Một chặng đường vẻ vang
Thời sự
Bản hùng ca chống Mỹ
Thời sự
“Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”