Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr thăm, chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, Thường Xuân2025-01-15 14:58:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15/1 đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết người có uy tín, đồng...
2025-01-12 10:51:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/1, Đồn Biên phòng (ĐBP) Hiền Kiệt (Quan Hóa) phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, xã Hiền Kiệt và Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025.
2024-12-11 16:14:00
(Baothanhhoa.vn) - Xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, ngay từ đầu năm 2024, huyện Quan Hoá đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh...
2024-12-11 15:25:00
(Baothanhhoa.vn) - Tìm ra “nút thắt” để gỡ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với đồng bộ giải pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Quan Hóa đang dẫn đầu kết quả toàn tỉnh trong việc bố trí tái định cư theo hình thức xen ghép cho các hộ dân sinh sống ở khu vực có...
2024-12-07 11:14:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/12, tại huyện Bá Thước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức công bố các tuyến du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
2024-12-03 15:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/12, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri các...
2024-11-21 20:15:00
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong tình hình mới, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Quan Hoá đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng lực...
2024-11-05 11:29:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, đã tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại Mường Lát, Quan Hóa2024-10-12 14:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự Lễ khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo...
Toạ đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của cấp uỷ cấp huyện trên địa bàn huyện Quan Hoá hiện nay”2024-10-04 17:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/10, Huyện uỷ Quan Hoá phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức toạ đàm khoa học về “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của cấp uỷ cấp huyện trên địa bàn huyện Quan Hoá hiện nay”. Tham dự buổi...
