Rau an toàn Pù Luông - sinh kế nhỏ giữa vùng du lịch sinh thái Đời sống - Xã hội 22:04 03/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển nhanh của du lịch sinh thái tại Pù Luông đặt ra yêu cầu mới về nguồn thực phẩm sạch, an toàn. Từ nhu cầu thực tế đó, mô hình hợp tác xã rau an toàn ra đời, từng bước tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng núi.

Ruộng bậc thang Pù Luông lung linh mùa nước đổ Về với xứ Thanh 17:19 14/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ vào mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang ở Pù Luông (Thanh Hóa) lại khoác lên mình vẻ đẹp mê hoặc. Nước ngập đầy ruộng, trải theo từng tầng bậc uốn lượn quanh sườn núi, biến không gian canh tác quen thuộc thành những “tấm gương” khổng lồ,...

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch Du lịch 09:37 03/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí rộn ràng đón khách diễn ra khắp các bản làng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Lượng khách tăng cao, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa diễn ra sôi động, tạo nên bức tranh du lịch...

Cam, quýt Pù Luông, cây thoát nghèo của người vùng cao Đời sống - Xã hội 09:00 23/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Mùa này, các triền đồi mù sương ở Pù Luông đang khoác lên mình sắc vàng, cam rực rỡ của mùa quýt hoi và cam bản địa. Loài cây đặc trưng của vùng núi này không chỉ mang hương vị riêng biệt mà còn mang lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều gia đình vùng...

Pù Luông trong sương: “Sa Pa xứ Thanh” mê hoặc lòng người Du lịch 15:23 17/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Khi những làn sương mù bắt đầu giăng kín khu du lịch sinh thái ở xã Pù Luông, Thanh Hóa, du khách như lạc vào một thế giới khác với mái nhà sàn ẩn hiện giữa ruộng bậc thang, núi non trùng điệp như chốn thần tiên, khiến ai cũng phải thốt lên “Đẹp...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Pù Luông Thời sự 16:19 04/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 04/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, làm việc với xã Pù Luông về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát hiện loài chuột chũi chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Thanh Hóa Môi trường 08:54 28/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài chuột chũi hoàn toàn mới trên thế giới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Loài chuột này có tên khoa học Euroscaptor Darwini, được đặt theo tên của Charles Darwin - nhà tự nhiên học...

Xây dựng xã Pù Luông trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn về du lịch Thời sự 15:28 03/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 3/10, xã Pù Luông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 124 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu” Về với xứ Thanh 19:23 19/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, là hoạt động do xã Pù Luông phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức tại thôn Đôn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần bảo tồn và phát...