(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm cầu xã Pù Luông, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó...
(Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển nhanh của du lịch sinh thái tại Pù Luông đặt ra yêu cầu mới về nguồn thực phẩm sạch, an toàn. Từ nhu cầu thực tế đó, mô hình hợp tác xã rau an toàn ra đời, từng bước tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng núi.
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ vào mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang ở Pù Luông (Thanh Hóa) lại khoác lên mình vẻ đẹp mê hoặc. Nước ngập đầy ruộng, trải theo từng tầng bậc uốn lượn quanh sườn núi, biến không gian canh tác quen thuộc thành những “tấm gương” khổng lồ,...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí rộn ràng đón khách diễn ra khắp các bản làng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Lượng khách tăng cao, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa diễn ra sôi động, tạo nên bức tranh du lịch...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa này, các triền đồi mù sương ở Pù Luông đang khoác lên mình sắc vàng, cam rực rỡ của mùa quýt hoi và cam bản địa. Loài cây đặc trưng của vùng núi này không chỉ mang hương vị riêng biệt mà còn mang lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều gia đình vùng...
(Baothanhhoa.vn) - Khi những làn sương mù bắt đầu giăng kín khu du lịch sinh thái ở xã Pù Luông, Thanh Hóa, du khách như lạc vào một thế giới khác với mái nhà sàn ẩn hiện giữa ruộng bậc thang, núi non trùng điệp như chốn thần tiên, khiến ai cũng phải thốt lên “Đẹp...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 04/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, làm việc với xã Pù Luông về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài chuột chũi hoàn toàn mới trên thế giới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Loài chuột này có tên khoa học Euroscaptor Darwini, được đặt theo tên của Charles Darwin - nhà tự nhiên học...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Pù Luông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/10, Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa, UBND xã Pù Luông tổ chức giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (VJM) lần thứ VIII - năm 2025.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, mưa bão đã gây sạt lở một số điểm tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, đời sống của người dân và trải nghiệm của du khách.
(Baothanhhoa.vn) - Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, là hoạt động do xã Pù Luông phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức tại thôn Đôn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần bảo tồn và phát...
(Baothanhhoa.vn) - Từ xưa đến nay, đồng bào dân tộc Thái ở xã Pù Luông đã lưu giữ cho mình một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú, trong đó nổi bật nhất là nghề dệt thổ cẩm. Với người dân nơi đây, nghề dệt thổ cẩm không chỉ phản ánh đậm nét đời sống tinh thần...