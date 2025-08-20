2024-12-14 11:25:00

(Baothanhhoa.vn) - Anh Trương Văn Dũng (SN 1994 tại Nông Cống) từng làm việc tại một công ty lọc hóa dầu với mức lương hàng nghìn đô. Tuy nhiên, sau khi anh nhận ra niềm đam mê thực sự của mình nằm ở quê nhà, anh đã quyết định về quê làm nông nghiệp.