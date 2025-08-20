-
2025-03-09 10:28:00
Sáng 9/3, huyện Nông Cống đã tổ chức Giải việt dã lần thứ XXIX - năm 2025. Tham gia giải có 275 vận động viên (VĐV) thuộc 30 đoàn, đến từ các xã, thị trấn; các trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX của huyện.
Như Thanh và Nông Cống quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh2025-02-27 17:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tại huyện Như Thanh và huyện Nông Cống về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội...
2025-02-11 14:45:00
(Baothanhhoa.vn) - Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc Nam với Vườn Quốc gia Bến En là tuyến đường mới kết nối về trung tâm thị trấn Bến Sung, mở rộng không gian phát triển về phía Tây Nam đối với các huyện Nông Cống và Như Thanh. Dự án còn...
2025-02-09 11:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/2, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).
2025-02-04 11:41:00
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an huyện Nông Cống, tại Km 353+800 cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Thăng Thọ (Nông Cống) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe ô tô 4 chỗ khiến hai người tử vong, hai người bị thương.
2025-01-18 16:17:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư), sinh năm 1985 và Lê Xuân...
2025-01-15 11:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh (KKTNS&CKCN) cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, kiểm tra tình hình sản xuất, đời...
2024-12-15 07:29:00
(Baothanhhoa.vn) - Với tình yêu đặc biệt dành cho các loài hoa, bà Lê Thị Việt (66 tuổi, ở huyện Nông Cống) đã học hỏi công nghệ để làm nên những bông hoa “bất tử” với thời gian, biến điều không tưởng thành hiện thực.
2024-12-14 11:25:00
(Baothanhhoa.vn) - Anh Trương Văn Dũng (SN 1994 tại Nông Cống) từng làm việc tại một công ty lọc hóa dầu với mức lương hàng nghìn đô. Tuy nhiên, sau khi anh nhận ra niềm đam mê thực sự của mình nằm ở quê nhà, anh đã quyết định về quê làm nông nghiệp.
2024-12-12 07:33:00
(Baothanhhoa.vn) - Khi tiết trời se lạnh báo hiệu những ngày cuối năm cận kề, làng nghề miến gạo Thăng Long tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng bước vào mùa sản xuất lớn nhất trong năm - vụ Tết Nguyên Đán 2025.
