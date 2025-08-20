-
2025-04-11 15:37:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/4, đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) Hoa Kỳ do ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức WVI tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế các chương trình, dự án do WVI tài trợ tại huyện Như Xuân.
-
2025-04-04 10:14:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân tổ chức hội nghị lần thứ 26 khóa XXIII để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II và một số nội dung quan trọng khác.
-
2025-03-31 16:15:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/3, Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...
-
2025-03-31 13:42:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/3, đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV do Đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Ngọc Sơn làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về chuyển đổi mục đích sử...
-
2025-03-28 19:48:00
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, HTX Mắc ca Thành Phát đang tích cực hoàn thiện sản phẩm chè với định hướng đạt chất lượng OCOP. Từ hướng đi nghiêm túc và sự đồng lòng của bà con nông dân, cây chè đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế bền vững...
-
2025-03-27 18:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Ít ai biết rằng, để làm nên những que hương bài Yên Cát mang hương thơm trầm ấm là cả một hành trình kỳ công, từ việc thu hoạch cây hương bài đến công đoạn hoàn thiện sản phẩm.
-
2025-03-27 15:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/3, huyện Như Xuân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025).
-
2025-03-27 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của người dân địa phương, hương bài Yên Cát là sản phẩm OCOP nổi bật của huyện Như Xuân trên hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
-
2025-03-18 09:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Từ lâu nay, thị trấn Yên cát, huyện Như Xuân nổi tiếng với nghề làm hương bài truyền thống. Vì thế, đối với người dân nơi đây, cây hương bài chính là nguồn sống, là loài cây mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
-
2025-03-04 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Sản phẩm hạt mắc ca Macadamia Thành Phát đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hứa hẹn sẽ chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, khẳng định thương hiệu trên thị trường thực phẩm dinh dưỡng cao cấp.
