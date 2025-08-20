-
2025-04-17 14:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Là huyện miền núi có nguồn nông sản khá dồi dào, nhiều tiềm năng để phát triển thành sản phẩm OCOP, những năm qua huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm nông sản đặc...
2025-02-23 09:39:00
(Baothanhhoa.vn) - Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm miến dong thủ công truyền thống. Không chỉ đơn thuần là một nghề mưu sinh, làm miến dong tại Ngọc Liên còn mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng quê Bắc Trung Bộ.
2025-01-16 11:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 16/1, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Ngọc Lặc - đơn vị kết nghĩa và trao tặng 1...
2025-01-15 11:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.
2025-01-09 20:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Thủ đoạn của các đối tượng là khi có người gọi điện hỏi mua ma túy, các đối tượng sẽ giấu ma túy tại một vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh rồi hướng dẫn người mua đặt tiền tại một vị trí do các đối tượng yêu cầu.
2024-12-27 07:23:00
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới mang nét đặc trưng riêng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lựa chọn tiêu chí xanh làm điểm nhấn. Từ ý tưởng ấy, những hàng rào xanh được trồng bằng cây chè mạn, dâm bụt đã hình thành và...
2024-12-14 14:56:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các trường học trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Ngọc Lặc tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH quý IV – năm 2024.
2024-12-09 11:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Mùa khô năm 2024 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện khối lượng cần nạo vét kênh, mương 1.211.910,74 m3, trong đó nạo vét kênh liên huyện, liên xã 420.363,24 m3; nạo vét kênh nội đồng 791.547,5 m3. Sau khi UBND tỉnh...
2024-11-25 15:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/11, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (VPĐP CTXDNTM) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh VPĐP CTXDNTM tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi...
2024-11-20 22:18:00
(Baothanhhoa.vn) - “Những đóa hoa miền sơn cước” là câu chuyện truyền cảm hứng của những tấm gương đã nỗ lực vươn lên, đóng góp sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng bản làng ngày càng ấm no và giàu bản sắc.
