2025-01-24 10:28:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/1, huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn...
2025-01-15 15:04:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/1, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công ty Xăng dầu Thanh Hóa và Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Thu Ngân (TP Thanh Hóa) tổ chức trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nga Sơn.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Nga Sơn2025-01-15 13:47:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Nga Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận...
2025-01-09 12:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/1, UBND huyện Nga Sơn triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động thi đua năm 2025.
2025-01-08 15:58:00
(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Thường Xuân vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và Công an TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 7 điện thoại đi động, 10 sim điện thoại, 21 tài khoản ngân hàng, 200...
2024-12-24 15:39:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/12, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 đang thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại xã Nga Tân...
2024-12-09 11:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 300 học sinh Trường THCS Nga Thủy , xã Nga Thủy (Nga Sơn). Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp...
2024-11-28 15:21:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/11, UBND huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Hói Đào đến năm 2045.
2024-11-08 09:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Động Từ Thức là một điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với Thanh Hóa. Với cảnh đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa sâu sắc và nhiều hoạt động thú vị, động Từ Thức chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
2024-11-01 15:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 1/11, huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” giai đoạn 2024 – 2025 của Giám đốc Công an Tỉnh Thanh Hoá.
