Xã Nam Xuân

2025-10-27 14:57:00

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã: Hiền Kiệt và Nam Xuân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.