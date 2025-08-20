-
2025-03-07 17:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/3, trong quá trình thi công san nền công trình Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát tại bản Lát, xã Tam Chung, công nhân đã phát hiện một vật thể nghi là bom và lập tức báo cho chính quyền địa phương.
-
2025-02-28 19:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/2, xã Mường Chanh và Quang Chiểu (Mường Lát) phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức Ngày hội “Biên phòng toàn dân” năm 2025 và tổng kết Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền...
-
2025-02-13 17:21:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/2, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên 68 tân binh của huyện Mường Lát chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
-
2025-02-02 15:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng (ĐBP) Quang Chiểu (Mường Lát) tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ bản ở khu vực biên giới, góp phần gắn kết Đảng với Nhân dân, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách huyện Mường Lát2025-01-14 13:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 14/1, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ; thăm tặng quà các gia đình chính sách; thăm, chúc Tết cán...
-
2025-01-14 11:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Mường Chanh là xã đầu tiên của huyện Mường Lát về đích nông thôn mới, góp phần đưa Mường Lát “xóa trắng” xã nông thôn mới và tỉnh Thanh Hóa không còn huyện “trắng” xã nông thôn mới.
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng huyện Mường Lát2025-01-13 19:41:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 13/1, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng...
-
2025-01-12 12:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/1, Câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội (CLB MS36) phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó...
-
2025-01-03 10:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/1, tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với các ban, ngành và huyện Mường Lát tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025.
-
2025-01-02 13:39:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/1, lực lượng Quân y thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân xã biên giới Pù Nhi (Mường Lát ). Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Xuân...
