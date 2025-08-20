-
2025-01-06 16:26:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Lang Chánh tổ chức khánh thành công trình bếp ăn bán trú tại Trường mầm non Yên Thắng (Lang Chánh).
2024-12-29 16:24:00
(Baothanhhoa.vn) - Được làm từ những nguyên liệu thuần túy như bột gạo nếp, trứng gà và đường, kẹo nhãn mang đậm hương vị truyền thống, thơm ngậy, giòn tan, phù hợp để nhâm nhi cùng tách trà nóng trong những ngày Tết.
2024-12-05 17:22:00
(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 3 năm xây dựng, Nhà máy sản xuất tre và gỗ biến tính Bamboo King Vina tại Khu công nghiệp Bãi Bùi (Lang Chánh) đã hoàn thành đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn quan trọng trong chế biến lâm sản của tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy hoàn thành và đi...
2024-11-29 19:19:00
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh vừa bắt giữ đối tượng Quách Thị Luận, sinh năm 1977 ở xã Trí Nang, huyện Lang Chánh về hành vi chống người thi hành công vụ.
2024-11-14 16:36:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10/2024, Báo Thanh Hoá điện tử có bài viết: "Nhiều năm lưu thông trên con đường đau khổ, cử tri Lang Chánh đồng loạt kiến nghị”. Sau khi bài đăng báo, Sở Giao thông - Vận tải đã giao Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt...
2024-11-07 15:59:00
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, từ ngày 5-7/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Lang Chánh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025 cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập...
Xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện không ma túy” trên địa bàn huyện Lang Chánh, giai đoạn 2024 – 20252024-11-01 16:40:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/11, huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2025.
Đánh giá hiệu quả dự án Xây dựng quy trình chăn nuôi vịt bầu bản địa theo hướng sinh sản gắn với chuỗi liên kết2024-11-01 10:24:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/11, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả Dự án “Xây dựng quy trình chăn nuôi vịt bầu bản địa theo hướng sinh sản gắn liền theo chuỗi liên kết tại xã Trí Nang” từ nguồn vốn của Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát...
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Lang Chánh2024-10-29 12:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, Đoàn giám sát Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công...
2024-10-28 15:12:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, Trường THPT Lang Chánh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới năm 2024.
