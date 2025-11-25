SCI hỗ trợ các gia đình có trẻ em bị thiệt hại do bão số 5 Đời sống - Xã hội 13:47 16/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/10, tại xã Kim Tân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Save the Children International (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức lễ khởi động dự án và cấp phát tiền mặt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Tổ chức SCI.

VBI hỗ trợ người dân xã Kim Tân khắc phục hậu quả bão số 10 Đời sống - Xã hội 18:56 10/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 10/10, Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI), Công ty Bảo hiểm VietinBank Thanh Hóa và VietinBank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa phối hợp trao hỗ trợ 125 triệu đồng cho 125 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa...

Trao quà cho học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Thạch Thành Đời sống - Xã hội 15:16 10/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, Công ty CP Tramexco Thanh Hóa, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền xã Kim Tân tổ chức trao quà cho học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Thạch Thành, có gia đình bị ảnh hưởng bởi...

Kịp thời hỗ trợ để người dân Các Sơn, Kim Tân ổn định cuộc sống sau mưa lũ Đời sống - Xã hội 15:31 08/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng lũ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, ngày 8/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh, Chia sẻ cuộc sống và nụ cười Thanh Hóa trao quà hỗ trợ...

Sạt lở nghiêm trọng đường tỉnh 523 qua địa bàn xã Kim Tân Thời sự 13:21 06/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nước lũ sông Bưởi dâng cao chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng gần 200m Đường tỉnh 523 đoạn qua thôn Lâm Thành, xã Kim Tân tiếp giáp với thôn Thạch Lỗi, xã Vân Du theo hướng đi đường Hồ Chí Minh.

Kịp thời trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến Nhân dân vùng lũ Đời sống - Xã hội 20:18 02/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Đã 3 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, 24 thôn trên địa bàn xã Kim Tân vẫn đang bị ngập lụt, chia cắt, khiến người dân nơi đây phải gồng mình vượt qua những ngày thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Dự báo đêm nay nước sông Bưởi lên cao xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2007 Môi trường 20:56 30/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Dự báo mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 14,3m vào đêm nay (30/9), trên BĐ3 và xấp xỉ mức lũ lịch sử tháng 10/2007.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó bão tại các tuyến đê xung yếu Thời sự 17:53 28/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại các xã Hà Long, Kim Tân, Vĩnh Lộc. Đây đều là các địa phương có tuyến đê xung yếu.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô Thời sự 17:47 26/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...

Video đồng diễn của cô trò Trường tiểu học Kim Tân lên xu hướng Đời sống - Xã hội 08:47 06/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào đón các em học sinh tựu trường năm học 2025-2026, hơn 500 em học sinh Trường tiểu học Kim Tân, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa đã cùng nhau đồng diễn tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa...