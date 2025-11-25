(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/10, tại xã Kim Tân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Save the Children International (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức lễ khởi động dự án và cấp phát tiền mặt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Tổ chức SCI.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10/10, Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI), Công ty Bảo hiểm VietinBank Thanh Hóa và VietinBank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa phối hợp trao hỗ trợ 125 triệu đồng cho 125 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, Công ty CP Tramexco Thanh Hóa, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền xã Kim Tân tổ chức trao quà cho học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Thạch Thành, có gia đình bị ảnh hưởng bởi...
(Baothanhhoa.vn) - Với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng lũ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, ngày 8/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh, Chia sẻ cuộc sống và nụ cười Thanh Hóa trao quà hỗ trợ...
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nước lũ sông Bưởi dâng cao chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng gần 200m Đường tỉnh 523 đoạn qua thôn Lâm Thành, xã Kim Tân tiếp giáp với thôn Thạch Lỗi, xã Vân Du theo hướng đi đường Hồ Chí Minh.
(Baothanhhoa.vn) - Đã 3 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, 24 thôn trên địa bàn xã Kim Tân vẫn đang bị ngập lụt, chia cắt, khiến người dân nơi đây phải gồng mình vượt qua những ngày thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại các xã Hà Long, Kim Tân, Vĩnh Lộc. Đây đều là các địa phương có tuyến đê xung yếu.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào đón các em học sinh tựu trường năm học 2025-2026, hơn 500 em học sinh Trường tiểu học Kim Tân, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa đã cùng nhau đồng diễn tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa...
(Baothanhhoa.vn) - Do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về, nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay xã đã di dời khẩn cấp 1106 hộ gia đình, 4077...