Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xã Kim Tân

Xem thêm Bản đồ Xã Kim Tân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du, Kim Tân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du, Kim Tân

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du, Kim Tân
Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Tân và Thạch Bình
Cử tri xã Kim Tân kiến nghị sớm ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên
30 thanh niên xã Kim Tân viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Kim Tân
SCI hỗ trợ các gia đình có trẻ em bị thiệt hại do bão số 5
VBI hỗ trợ người dân xã Kim Tân khắc phục hậu quả bão số 10
Trao quà cho học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Thạch Thành
Kịp thời hỗ trợ để người dân Các Sơn, Kim Tân ổn định cuộc sống sau mưa lũ
Sạt lở nghiêm trọng đường tỉnh 523 qua địa bàn xã Kim Tân
Kịp thời trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến Nhân dân vùng lũ
Nước sông Bưởi vượt báo động 3, hàng nghìn nhà dân xã Kim Tân ngập sâu trong lũ
Dự báo đêm nay nước sông Bưởi lên cao xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2007
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó bão tại các tuyến đê xung yếu
Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô
Video đồng diễn của cô trò Trường tiểu học Kim Tân lên xu hướng
Lũ trên sông Bưởi trên mức báo động III, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã Kim Tân
Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...
Lũ trên sông Bưởi trên mức báo động III, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã Kim Tân

Lũ trên sông Bưởi trên mức báo động III, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã Kim Tân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về, nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay xã đã di dời khẩn cấp 1106 hộ gia đình, 4077...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh