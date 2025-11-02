Xã Hoằng Phú phát động ủng hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10 Đời sống - Xã hội 22:19 30/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần hỗ trợ “nhanh nhất” các gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng do bão số 10, ngay trong chiều ngày 30/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú đã tổ chức lễ phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Công bố Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa Kinh tế 14:36 14/08/2025 (Baothanhhoa.vn) - Khu công nghiệp (KCN) Bắc Hoằng Hoá có tổng quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 255,96 ha thuộc địa giới hành chính 2 xã: Hoằng Phú và Hoằng Giang. Đây được xác định là KCN tập trung đa ngành, ưu tiên công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, điện...