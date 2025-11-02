Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa tăng tốc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

(Baothanhhoa.vn) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai. Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt, phân công rõ ràng từng nhóm, từng người gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể, nhiều địa phương đã, đang đẩy nhanh tiến độ thu thập, số hóa giấy chứng nhận (GCN) đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân (CCCD) chủ sử dụng các thửa đất trên địa bàn.
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân xã Hoằng Phú khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trước thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/9 tại xã Hoằng Phú, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)...
Phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng đô thị, xây dựng Hoằng Phú trở thành phường trước năm 2035

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Đảng bộ xã Hoằng Phú long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng 228...
