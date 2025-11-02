Xã Hoằng Lộc

2025-10-24 23:32:00

(Baothanhhoa.vn) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai. Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt, phân công rõ ràng từng nhóm, từng người gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể, nhiều địa phương đã, đang đẩy nhanh tiến độ thu thập, số hóa giấy chứng nhận (GCN) đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân (CCCD) chủ sử dụng các thửa đất trên địa bàn.