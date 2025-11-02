Xã Hoằng Lộc

Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa tăng tốc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

(Baothanhhoa.vn) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai. Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt, phân công rõ ràng từng nhóm, từng người gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể, nhiều địa phương đã, đang đẩy nhanh tiến độ thu thập, số hóa giấy chứng nhận (GCN) đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân (CCCD) chủ sử dụng các thửa đất trên địa bàn.
Xây dựng Hoằng Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Tranh thủ thời cơ, vận hội mới, xây dựng Hoằng Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng...
