2025-05-19 08:28:00

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 2 năm 2024-2025, tính đến trung tuần tháng 5/2025, huyện Hoằng Hoá đã tiếp nhận hơn 21...