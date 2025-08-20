-
2025-06-27 17:17:00
(Baothanhhoa.vn) - Tuyến đường Thịnh - Đông, đoạn qua thôn Thịnh Hoà, xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) đang trở thành vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
-
2025-06-16 10:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/6, HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 29 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
-
2025-05-31 12:40:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/5, Huyện ủy Hoằng Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức hội thảo khoa học lần 2 cuốn Địa chí Hoằng Hóa.
-
2025-05-23 11:59:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/5, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư...
-
2025-05-22 12:34:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/5, UBND xã Hoằng Trường (Hoằng Hoá) phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị chức năng huy động lực lượng, máy móc tổ chức tháo dỡ lều, quán lấn chiếm bãi biển Hải Tiến - khu vực phía trước Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường.
-
2025-05-21 10:08:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa; Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng...
-
2025-05-19 08:28:00
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 2 năm 2024-2025, tính đến trung tuần tháng 5/2025, huyện Hoằng Hoá đã tiếp nhận hơn 21...
-
2025-05-06 11:47:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/5, Huyện ủy Hoằng Hoá phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã tổ chức hội thảo khoa học nội dung cuốn Địa chí Hoằng Hoá.
-
2025-05-04 16:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Tại khu vực gần ngã tư Hoằng Minh, thuộc địa bàn xã Hoằng Đức (Hoằng Hoá), có một trụ quảng cáo ngoài trời cỡ lớn bị bỏ không với những tấm phông bạt rách nát trên khung sắt, tạo cảnh tượng nhếch nhác ngay khu vực “cửa ngõ” ra vào của huyện Hoằng Hoá.
-
2025-04-28 13:56:00
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị quyết số 648/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 646/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, huyện Hoằng Hóa sẽ có các xã sau:
Báo hằng tháng
Tự hào những miền quê đáng sống
Thời sự
Tự hào truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang, vững bước tới tương lai rạng rỡ
Xây dựng Đảng
95 năm - Một chặng đường vẻ vang
Thời sự
Bản hùng ca chống Mỹ
Thời sự
“Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”