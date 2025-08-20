-
2025-06-05 18:57:00
(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 năm triển khai, Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc thuộc địa bàn xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đã hoàn thành 98% khối lượng công việc.
HĐND huyện Hậu Lộc bãi bỏ Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-20262025-05-29 09:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/5, HĐND huyện Hậu Lộc tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung quan trọng. Các đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lường Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hậu Lộc...
2025-05-24 16:22:00
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng (BP) Đa Lộc chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn, điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn về công tác phòng, chống khai thác...
2025-05-22 11:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/5, tại Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Hàn Văn Hải, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật...
2025-05-22 09:15:00
(Baothanhhoa.vn) - Giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, thợ rèn Tiến Lộc vẫn lặng lẽ gồng gánh mưu sinh. Mỗi sản phẩm họ làm ra không chỉ là một dụng cụ phục vụ sản xuất mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức người thợ.
2025-05-16 17:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Không kể ngày, đêm, những chuyến tàu vươn khơi trở về cập cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) đem theo các loại hải sản tôm, cá. Tiếng của chủ tàu, của người bốc dỡ hàng hóa, và tiếng những người lao động chào hỏi thăm nhau sau chuyến vươn khơi dài ngày,...
2025-05-15 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Tổ yến sào xứ Thanh – Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh (huyện Hậu Lộc) đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, tổ yến còn là kết tinh của quy trình sản xuất nghiêm ngặt, hiện đại, gắn liền với...
2025-05-09 11:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 sắp diễn ra có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục cũng như các em học sinh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, hiện nay các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện...
2025-04-23 11:05:00
(Baothanhhoa.vn) - HĐND huyện Hậu Lộc vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập các đơn vị hành chính cấp xã.
2025-03-21 10:17:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/3 (tức ngày 22/2 năm Ất Tỵ), tại Trung tâm văn hóa xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đã diễn ra khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2025, thu hút đông đảo các đại biểu và Nhân dân, những người con xa quê, du khách thập phương về dự.
