Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xã Hà Trung

Xem thêm Bản đồ Xã Hà Trung

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung cũ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung cũ

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/11, tại xã Hà Long, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long; Lê Văn Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung cũ
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hà Trung
Đại hội đại biểu Công đoàn xã Hà Trung lần thứ I
Gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Hà Trung đạt chuẩn NTM nâng cao
Hội Nông dân xã Hà Trung đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển
Phụ nữ xã Hà Trung góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Lũ sông Lèn lên cao, nhiều thôn của xã Hà Trung ngập nặng
Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, quyết tâm xây dựng xã Hà Trung đạt chuẩn NTM nâng cao
Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp đa ngành nghề quy mô hơn 612 ha
Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Quý Hương
Thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật huyện Hà Trung
Hà Trung: Hơn 350 VĐV tham gia Giải cầu lông, bóng bàn, pickleball, việt dã mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất lúa tại xã Hà Long
Xem xét, hướng dẫn việc bồi thường, tái định cư cho 7 hộ dân khu vực đầu cầu Tống Giang
Công bố thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh
[REVIEW OCOP] Nếp hạt cau Tiên Sơn Hà Lĩnh - Hạt ngọc xứ Thanh
Thanh Hóa phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025
Tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất quốc phòng tại Hà Trung
UBND huyện Hà Trung trả lời đơn của ông Phạm Văn Lâm
Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung
Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Quý Hương

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Quý Hương

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Dưới sắc nắng vàng ruộm tháng 4, những cánh đồng ổi hay đồi dứa ở thị trấn Hà Long (Hà Trung) đang viết nên khúc ca lao động sản xuất hăng say của người dân nơi này. Cùng bà con địa phương thưởng thức hương vị ổi lê Quý Hương ngay tại gốc, câu...
Thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật huyện Hà Trung

Thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật huyện Hà Trung

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), chiều 16/4, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng là người khuyết tật tại huyện Hà Trung.
Xem xét, hướng dẫn việc bồi thường, tái định cư cho 7 hộ dân khu vực đầu cầu Tống Giang

Xem xét, hướng dẫn việc bồi thường, tái định cư cho 7 hộ dân khu vực đầu cầu Tống Giang

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nhận được đơn của ông Đỗ Mạnh Hùng, địa chỉ tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn kiến nghị liên quan đến việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân ở khu đầu cầu Tống Giang, xã Hà Dương (nay là xã Yên Dương), Báo Thanh Hoá đã có công văn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh