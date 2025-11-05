Phụ nữ xã Hà Trung góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Thời sự 09:42 12/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, Hội LHPN xã Hà Trung tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 120 đại biểu, đại diện cho 3.180 hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Lũ sông Lèn lên cao, nhiều thôn của xã Hà Trung ngập nặng Đời sống - Xã hội 18:49 30/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Hà Trung (Thanh Hóa). Hàng trăm ngôi nhà ở đây bị chìm trong nước lũ, nhiều hộ dân bị chia cắt ảnh hưởng nghiêm trọng...

Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp đa ngành nghề quy mô hơn 612 ha Kinh tế 14:57 24/05/2025 (Baothanhhoa.vn) - Khu công nghiệp (KCN) Hà Long được định hướng trở thành KCN tập trung đa ngành nghề, ưu tiên các loại hình công nghiệp điện tử, công nghiệp lắp ráp các thành phẩm cơ khí chính xác và siêu chính xác, sử dụng công nghệ cao với quy mô sử dụng lao động...

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Quý Hương Kinh tế 15:17 21/04/2025 (Baothanhhoa.vn) - Dưới sắc nắng vàng ruộm tháng 4, những cánh đồng ổi hay đồi dứa ở thị trấn Hà Long (Hà Trung) đang viết nên khúc ca lao động sản xuất hăng say của người dân nơi này. Cùng bà con địa phương thưởng thức hương vị ổi lê Quý Hương ngay tại gốc, câu...

Thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật huyện Hà Trung Đời sống - Xã hội 16:48 16/04/2025 (Baothanhhoa.vn) - Nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), chiều 16/4, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng là người khuyết tật tại huyện Hà Trung.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất lúa tại xã Hà Long Khoa học - Công nghệ 11:53 25/02/2025 Sáng 25/2, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Griffith triển khai lắp đặt hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) để đo đạc, thu thập dữ liệu phát thải khí nhà kính (KNK) trong sản...

Thanh Hóa phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025 Thời sự 11:42 07/12/2024 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/12, tại xã Hà Tiến (Hà Trung) UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Đức...

Tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất quốc phòng tại Hà Trung Đời sống - Xã hội 14:05 06/12/2024 (Baothanhhoa.vn) - Sau phản ánh của báo chí và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, một hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng tại huyện Hà Trung đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục vi phạm.