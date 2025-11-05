(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/11, tại xã Hà Long, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long; Lê Văn Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Hà Trung (Thanh Hóa). Hàng trăm ngôi nhà ở đây bị chìm trong nước lũ, nhiều hộ dân bị chia cắt ảnh hưởng nghiêm trọng...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Trung tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 149 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.
(Baothanhhoa.vn) - Khu công nghiệp (KCN) Hà Long được định hướng trở thành KCN tập trung đa ngành nghề, ưu tiên các loại hình công nghiệp điện tử, công nghiệp lắp ráp các thành phẩm cơ khí chính xác và siêu chính xác, sử dụng công nghệ cao với quy mô sử dụng lao động...
(Baothanhhoa.vn) - Dưới sắc nắng vàng ruộm tháng 4, những cánh đồng ổi hay đồi dứa ở thị trấn Hà Long (Hà Trung) đang viết nên khúc ca lao động sản xuất hăng say của người dân nơi này. Cùng bà con địa phương thưởng thức hương vị ổi lê Quý Hương ngay tại gốc, câu...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), chiều 16/4, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng là người khuyết tật tại huyện Hà Trung.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/3, huyện Hà Trung đã tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và khai mạc giải cầu lông, bóng bàn, pickleball, việt dã mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Sáng 25/2, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Griffith triển khai lắp đặt hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) để đo đạc, thu thập dữ liệu phát thải khí nhà kính (KNK) trong sản...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nhận được đơn của ông Đỗ Mạnh Hùng, địa chỉ tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn kiến nghị liên quan đến việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân ở khu đầu cầu Tống Giang, xã Hà Dương (nay là xã Yên Dương), Báo Thanh Hoá đã có công văn...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/12, tại xã Hà Tiến (Hà Trung) UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Đức...
(Baothanhhoa.vn) - Sau phản ánh của báo chí và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, một hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng tại huyện Hà Trung đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục vi phạm.
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nhận được đơn của ông Phạm Văn Lâm, thôn Gia Miêu, xã Hà Long kiến nghị về việc áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), Báo Thanh Hóa đã...