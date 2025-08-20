-
2024-12-18 15:29:00
(Baothanhhoa.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ Cẩm Thủy vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025.
2024-12-09 10:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/12, Huyện ủy Cẩm Thủy tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu giai đoạn 2020-2024.
2024-11-29 08:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Với làn nước trong vắt, mát lạnh, điểm đến ngày hôm nay không chỉ là nơi tuyệt vời để thư giãn, mà còn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã khéo léo tạo nên.
2024-11-15 18:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/11, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và thăm, tặng quà cho học sinh, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.
Xác định địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Cẩm Thủy và thông qua bản thảo lần 1 cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 1946 - 2025”2024-11-12 16:23:00
Ngày 12/11, Huyện ủy Cẩm Thủy phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức Hội thảo xác định địa điểm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Cẩm Thủy và Hội thảo thông qua bản thảo lần 1 cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 1946-2025”.
2024-11-11 17:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Thái Học, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy2024-11-05 10:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Văn Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Thuỷ; Triệu Thị Quý, nhân...
2024-10-29 11:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, tại Cẩm Thuỷ, cụm thi đua số 3 Hội LHPN tỉnh gồm các huyện: Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thạch Thành, Như Xuân và Thạch Thành tổ chức giao ban đánh giá kết quả công tác và xếp loại thi đua năm 2024. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị...
2024-10-26 13:58:00
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị gia đình phạm nhân là một hoạt động nhân văn, ấm áp tình người được Trại giam Thanh Cẩm duy trì tổ chức thường niên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại Cẩm Thủy.2024-10-12 11:23:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Cẩm Thủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính; lãnh đạo và các phòng, ban...
