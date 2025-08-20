-
Huyện Bá Thước bảo đảm tiến độ hoàn thành báo cáo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóa nhà tạm, nhà dột nát2025-05-20 14:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà...
-
2025-05-20 09:35:00
(Baothanhhoa.vn) - Ẩn mình trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hang Dơi tại bản Kho Mường (xã Thành Sơn, huyện Bá Thước) là một kiệt tác địa chất còn nguyên vẹn giữa những ngọn núi đá vôi. Không chỉ là một điểm đến mang vẻ đẹp hoang sơ, hang Dơi còn là biểu...
-
2025-05-19 08:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Suối Chàm nằm ở bản Chiềng Lau (xã Ban Công, huyện Bá Thước), đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn nhờ mô hình du lịch chèo bè trên suối giữa núi rừng Pù Luông. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn cho du khách mà còn góp phần...
-
2025-05-18 11:10:00
(Baothanhhoa.vn) - Khi những tia nắng đầu hè bắt đầu trải dài trên những sườn đồi, Pù Luông - khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa - lại bước vào một trong hai mùa đẹp nhất trong năm: mùa lúa chín.
-
2025-05-01 11:21:00
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo du khách lựa chọn các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây xứ Thanh để khám phá, nghỉ dưỡng. Đây không chỉ là hành trình trở về với thiên nhiên mà còn là dịp để du khách hiểu hơn về văn hóa bản địa, nâng cao...
-
2025-04-30 10:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 2842/SNNMT-TL gửi Báo Thanh Hóa về việc kiểm tra, xác minh thực trạng sạt lở đất, đá tại xã Ban Công (Bá Thước). Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết, phản ánh của báo là đúng thực tế.
-
2025-03-17 16:22:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/3, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, việc thực hiện...
-
2025-02-14 13:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/2, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và...
-
2025-02-02 10:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ khi đón được lượng khách lớn.
-
2025-01-31 08:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Tết ở Pù Luông (Bá Thước) vui nhộn, rộn ràng ngay từ thời khắc giao thừa, chào đón năm mới bởi sự góp mặt của những vị khách đến từ phương xa. Tết ở đây đối với họ là một hành trình khám phá và trải nghiệm đầy thú vị. Còn đối với những người dân bản...
Báo hằng tháng
Tự hào những miền quê đáng sống
Thời sự
Tự hào truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang, vững bước tới tương lai rạng rỡ
Xây dựng Đảng
95 năm - Một chặng đường vẻ vang
Thời sự
Bản hùng ca chống Mỹ
Thời sự
“Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”