2025-01-31 08:50:00

(Baothanhhoa.vn) - Tết ở Pù Luông (Bá Thước) vui nhộn, rộn ràng ngay từ thời khắc giao thừa, chào đón năm mới bởi sự góp mặt của những vị khách đến từ phương xa. Tết ở đây đối với họ là một hành trình khám phá và trải nghiệm đầy thú vị. Còn đối với những người dân bản...