Trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 Thời sự 17:13 30/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình trao quà cho ngư dân là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân nhịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thanh Hóa ra quân cao điểm giải tỏa các điểm họp chợ trái phép Đời sống - Xã hội 16:55 25/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân giải tỏa các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc, tụ điểm kinh doanh...

Phường Tĩnh Gia: Sôi nổi các hoạt động hướng về Đại hội XIV của Đảng Tin tức Đại hội 08:45 18/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cùng với cả nước và toàn tỉnh, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn phường Tĩnh Gia. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn thi...

Nhiều cơ sở y tế tại Thanh Hóa duy trì khám bệnh thông thường xuyên suốt kỳ nghỉ Y tế - Sức khỏe 19:00 01/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong ngày hôm nay (1/1), ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người dân. Đối với công tác cấp cứu, tất cả các bệnh viện đều đảm bảo thường trực 24/24 giờ, xử lý...

Năm 2025, phường Tĩnh Gia có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch Thời sự 16:49 26/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/12, HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026; xem xét quyết định những nội dung quan trọng khác.

Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Đời sống - Xã hội 14:37 11/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên...

Xây dựng tổ dân phố Đồng Tâm “3 không, 3 có” Thời sự 21:42 15/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối 15/11, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn...

Khí thế chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX tại phường Tĩnh Gia Tin tức Đại hội 15:27 13/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp chính thức diễn ra. Từ trung tâm phường Tĩnh Gia đến các tổ dân phố trên địa bàn đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.

Đoàn phường Tĩnh Gia: Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động, phong trào trong nhiệm kỳ mới Thời sự 10:26 09/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tĩnh Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác thanh thiếu nhi cùng đại diện lãnh đạo phường Tĩnh Gia dự Đại hội.