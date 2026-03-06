Hotline: 0822.173.636   |

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự lễ giao nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Gửi trọn niềm tin vào các đại biểu dân cử
Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3
Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026
Phường Tĩnh Gia: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn
Trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026
Hội Nông dân phường Tĩnh Gia ra mắt “Đường cờ tự quản”
Thanh Hóa ra quân cao điểm giải tỏa các điểm họp chợ trái phép
Phường Tĩnh Gia: Sôi nổi các hoạt động hướng về Đại hội XIV của Đảng
Nhiều cơ sở y tế tại Thanh Hóa duy trì khám bệnh thông thường xuyên suốt kỳ nghỉ
Năm 2025, phường Tĩnh Gia có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch
Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I
Xây dựng tổ dân phố Đồng Tâm “3 không, 3 có”
Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân phường Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Khí thế chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX tại phường Tĩnh Gia
Đoàn phường Tĩnh Gia: Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động, phong trào trong nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025
Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/2, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa, trẻ mồ côi và hội...
Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với cả nước và toàn tỉnh, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn phường Tĩnh Gia. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn thi...
Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 5 - Tĩnh Gia, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đang được triển khai tích cực. Năm nay, toàn khu vực...
Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ...
Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối 15/11, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn...
Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp chính thức diễn ra. Từ trung tâm phường Tĩnh Gia đến các tổ dân phố trên địa bàn đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.
