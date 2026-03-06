(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/3, tại phường Tĩnh Gia, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ giao, nhận quân năm 2026 tại điểm giao nhận quân số 8, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/2, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa, trẻ mồ côi và hội...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình trao quà cho ngư dân là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân nhịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân giải tỏa các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc, tụ điểm kinh doanh...
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với cả nước và toàn tỉnh, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn phường Tĩnh Gia. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn thi...
(Baothanhhoa.vn) - Trong ngày hôm nay (1/1), ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người dân. Đối với công tác cấp cứu, tất cả các bệnh viện đều đảm bảo thường trực 24/24 giờ, xử lý...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/12, HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026; xem xét quyết định những nội dung quan trọng khác.
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 5 - Tĩnh Gia, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đang được triển khai tích cực. Năm nay, toàn khu vực...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối 15/11, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn...
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp chính thức diễn ra. Từ trung tâm phường Tĩnh Gia đến các tổ dân phố trên địa bàn đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tĩnh Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác thanh thiếu nhi cùng đại diện lãnh đạo phường Tĩnh Gia dự Đại hội.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ tư, khóa I nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm...