2025-05-01 16:04:00
(Baothanhhoa.vn) - Năm nay, với nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện sôi động, đầy màu sắc, Sầm Sơn đang mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt trong đó không thể không nhắc đến chuỗi các sự kiện vui chơi, giải trí được tổ chức tại Vlasta – Sầm Sơn trong...
2025-04-30 18:57:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, TP Sầm Sơn ước đón hàng vạn du khách từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, giải trí.
2025-04-30 16:52:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong này đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn du khách đã lựa chọn công viên nước Sun World Sầm Sơn là điểm đến để “giải nhiệt”.
2025-04-25 09:29:00
(Baothanhhoa.vn) - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động, thành phố Sầm Sơn kỳ vọng sẽ đón hàng triệu lượt khách trong mùa hè 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khẳng định thương hiệu du lịch Sầm Sơn trong lòng du khách cả nước...
2025-04-24 16:17:00
(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị tốt cho Lễ khai trương du lịch hè Sầm Sơn năm 2025, TP Sầm Sơn đã xây dựng phương án tổ chức các đội quản lý trật tự du lịch và vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn.
2025-04-24 16:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” (ATVSLĐ) năm 2025, mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực thi đua trong đội ngũ công...
2025-04-21 10:03:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh phục vụ du khách trong mùa du lịch 2025, UBND TP Sầm Sơn đang triển khai phương án sắp xếp, quản lý hoạt động dịch vụ thương mại và du lịch trên các tuyến đường trọng điểm.
2025-04-10 10:03:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác lễ tân - hậu cần phục vụ Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở,...
2025-04-01 16:22:00
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị nói chuyện về chuyên đề “Phương pháp xây dựng câu lạc bộ dân ca và nghệ thuật hát chèo” là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP Sầm Sơn.
2025-03-15 10:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Lễ hội Cầu phúc đền Độc Cước là lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhân dân TP Sầm Sơn. Đây là dịp để người dân bày tỏ sự tri ân công đức tới các vị thánh thần, các bậc tiền bối và Đức Thánh Độc Cước tối linh - biểu tượng cho sức mạnh siêu phàm...
