-
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 20252025-05-12 09:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Tối 11/5, tại chùa Đót Tiên (phường Hải Thanh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
-
Thị xã Nghi Sơn tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh2025-05-10 16:04:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/5, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2024-2025.
-
2025-05-04 15:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5/2025), các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đón gần 90.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển.
-
2025-04-30 08:47:00
(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nghi Sơn (TX Nghi Sơn) bắt giữ đối tượng Nghiêm Văn Kiểu, sinh năm 1972 ở xã Nghi Sơn. Đây là đối tựng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên...
-
2025-04-03 16:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tiếp nhận ủng hộ xây dựng 5 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn...
-
2025-02-25 15:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngược dòng lịch sử, ngày 12/3/1960 lễ kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam được tổ chức trọng thể tại thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa). Tiếp sau đó, lễ kết nghĩa 2 huyện Tĩnh Gia, (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa và huyện Đại Lộc,...
-
2025-02-02 10:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ khi đón được lượng khách lớn.
-
2025-01-31 10:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Cán bộ, công chức các chi cục hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã làm việc xuyên tết, trực giải quyết thủ tục 24/7, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu.
-
2025-01-12 07:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Hội LHPN thị xã Nghi Sơn vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nghi Sơn Nam Thanh Hóa và Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Ất Tỵ 2025”...
-
2025-01-09 15:12:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/1, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Báo hằng tháng
Tự hào những miền quê đáng sống
Thời sự
Tự hào truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang, vững bước tới tương lai rạng rỡ
Xây dựng Đảng
95 năm - Một chặng đường vẻ vang
Thời sự
Bản hùng ca chống Mỹ
Thời sự
“Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”