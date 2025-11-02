(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 cùng với việc các nhà máy thủy điện trên sông Mã đồng loạt xả lũ làm hàng nghìn ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) bị ngập nước, cuộc sống sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn.
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập lụt khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, nông sản, hàng hóa... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế. Tại phường Hàm Rồng...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/7, tại di tích đền Hạ, Đảng ủy, UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức vị thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương và các vị được phối thờ tại đền.