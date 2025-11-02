Hàng nghìn ngôi nhà ở phường Hàm Rồng ngập sâu trong nước Thời sự 12:40 30/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 cùng với việc các nhà máy thủy điện trên sông Mã đồng loạt xả lũ làm hàng nghìn ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) bị ngập nước, cuộc sống sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn.

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10 Thời sự 07:57 29/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, kèm theo mưa to và gió lớn đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Hàm Rồng và một số địa phương trong tỉnh bị bật gốc, gãy đổ.

Công an phường Hàm Rồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5 Đời sống - Xã hội 21:42 28/08/2025 (Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập lụt khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, nông sản, hàng hóa... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế. Tại phường Hàm Rồng...