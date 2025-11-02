Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng

Hàng nghìn ngôi nhà ở phường Hàm Rồng ngập sâu trong nước

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 cùng với việc các nhà máy thủy điện trên sông Mã đồng loạt xả lũ làm hàng nghìn ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) bị ngập nước, cuộc sống sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn.
