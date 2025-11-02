Thanh Hóa thuộc tốp đầu cả nước về triển khai bệnh án điện tử Y tế - Sức khỏe 15:47 26/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 92% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Mặc dù chưa đạt theo yêu cầu của Bộ Y tế là đến hết tháng 9/2025, 100% bệnh viện phải hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử, tuy nhiên Thanh Hóa vẫn là tỉnh thuộc...

Thời tiết chuyển lạnh, bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng 20 - 50% Y tế - Sức khỏe 16:25 25/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết chuyển lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao đã khiến bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng mạnh. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng từ 20 - 50% so với trước.

Liên tiếp điều tra làm rõ 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản Pháp luật 10:50 23/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong 2 vụ án cướp giật tài sản, góp phần mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Chung sức xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, hiện đại Thời sự 11:12 22/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường cùng 180 đại biểu...

Khai mạc vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch Du lịch 10:27 22/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ mở rộng năm 2025 với chủ đề “Chúng tôi là đại sứ du lịch”.

Phụ nữ Hạc Thành chung sức xây dựng phường thông minh, kiểu mẫu Thời sự 17:18 18/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 18/10, Hội LHPN phường Hạc Thành trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Đời sống - Xã hội 10:56 18/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông...

Phường Hạc Thành triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Thời sự 16:14 17/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2025.

Phường Hạc Thành dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê Văn hóa - Giải trí 08:52 12/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10 (tức ngày 21/8 năm Ất Tỵ), phường Hạc Thành tổ chức lễ tế và dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi nhân kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ...

Đoàn phường Hạc Thành: Bứt phá vươn lên trong nhiệm kỳ mới Thời sự 15:16 05/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 05/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác thanh thiếu nhi, cùng đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành.

Xây dựng phường Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu Thời sự 17:14 28/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/9, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 283 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong phường. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.