(Baothanhhoa.vn) - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 92% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Mặc dù chưa đạt theo yêu cầu của Bộ Y tế là đến hết tháng 9/2025, 100% bệnh viện phải hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử, tuy nhiên Thanh Hóa vẫn là tỉnh thuộc...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết chuyển lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao đã khiến bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng mạnh. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng từ 20 - 50% so với trước.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường cùng 180 đại biểu...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ mở rộng năm 2025 với chủ đề “Chúng tôi là đại sứ du lịch”.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hạc Thành và phường Nam Sầm Sơn.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18/10, Hội LHPN phường Hạc Thành trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2025.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, các tuyến phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là những khu trung tâm, rực rỡ sắc cờ, pano, áp phích, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10 (tức ngày 21/8 năm Ất Tỵ), phường Hạc Thành tổ chức lễ tế và dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi nhân kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 05/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác thanh thiếu nhi, cùng đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/9, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 283 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong phường. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng chợ tạm, chợ cóc và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn...
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành),...