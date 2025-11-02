Hotline: 0822.173.636   |

MTTQ phường Hạc Thành lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Hạc Thành
Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hạc Thành nhiệm kỳ 2025-2030
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh Hóa thuộc tốp đầu cả nước về triển khai bệnh án điện tử
Thời tiết chuyển lạnh, bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng 20 - 50%
Liên tiếp điều tra làm rõ 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản
Chung sức xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, hiện đại
Khai mạc vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn và làm việc với phường Hạc Thành
Phụ nữ Hạc Thành chung sức xây dựng phường thông minh, kiểu mẫu
Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
Phường Hạc Thành triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Phường Hạc Thành dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê
Đoàn phường Hạc Thành: Bứt phá vươn lên trong nhiệm kỳ mới
Xây dựng phường Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu
Ra quân giải quyết tình trạng chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường Hạc Thành
Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2/9
Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng chợ tạm, chợ cóc và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn...
