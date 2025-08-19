-
2024-10-12 09:49:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn.
-
2024-10-09 16:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản do người nước ngoài gây ra.
-
2024-10-03 14:49:00
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Báo Thanh Hoá có bài viết “
-
2024-08-18 10:15:00
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức và thành lập nghiệp đoàn cơ sở, sáng 18/8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định...
-
2024-08-16 11:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập nghiệp đoàn nghề May gia công xã Đông Hòa.
-
2024-08-04 10:14:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (BTTE) phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam tổ chức Chương trình trao tặng ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Đông Sơn.
-
2024-07-23 11:27:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân ngày mất cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (18/6 âm lịch), sáng 23/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến...
-
2024-07-02 15:44:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/7, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Phạm Thị Xuân, Thư ký Toà án Nhân dân huyện Quan Hoá đã tiếp xúc cử tri huyện Đông...
-
2024-06-07 17:48:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn Lê Trọng Thụ cùng đoàn công tác đã đi thăm, động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện.
-
2024-06-01 18:33:00
(Baothanhhoa.vn) - Trước đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc TP Thanh Hóa, các cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và thể hiện quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền địa...
