Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phường Đông Quang

Dấu ấn nhiệm kỳ ở Đông Quang

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đông Quang (TP Thanh...
