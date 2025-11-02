(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/10, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, làm việc với phường Quảng Phú và phường Đông Quang về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29/8, Đảng ủy phường Đông Quang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đông Quang (TP Thanh...