2025-03-16 11:06:00

(Baothanhhoa.vn) - Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 diễn ra sáng 16/3 tại thị xã Bỉm Sơn thu hút sự tham gia của hơn 200 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Sự kiện không chỉ là dịp để các VĐV tranh tài, mà còn là...