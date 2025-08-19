-
2025-04-19 10:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/4, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn trước...
2025-03-25 10:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/3 (tức 26/2 âm lịch), tại đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn tổ chức Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2025. Dự lễ hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, thị xã Bỉm Sơn, các...
2025-03-20 15:19:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/3, thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
2025-03-16 11:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 diễn ra sáng 16/3 tại thị xã Bỉm Sơn thu hút sự tham gia của hơn 200 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Sự kiện không chỉ là dịp để các VĐV tranh tài, mà còn là...
2025-03-05 11:59:00
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân chết bất thường trên suối Cổ Đam ở thị xã Bỉm Sơn, không phát hiện tảo độc trong hai mẫu nước đã phân tích; không phát hiện các tác nhân gây bệnh truyền...
2025-03-04 11:27:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/3, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (4/3/1980 - 4/3/2025).
2025-02-25 16:52:00
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt ở suối Cổ Đam (thị xã Bỉm Sơn), các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh nguyên nhân.
2025-02-24 16:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/2, trên suối Cổ Đam chảy qua địa phận các phường Ba Đình, Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) cá tự nhiên vẫn đang chết la liệt, nổi trắng mặt nước.
2025-02-22 09:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/2, Ban CHQS thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã đồng chủ trì...
2025-02-18 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Trứng gà thảo mộc Natafood ở thị xã Bỉm Sơn đạt chất lượng OCOP 3 sao, nổi bật với hương thơm tự nhiên, vị béo ngậy và đậm đà. Sản phẩm có chỉ số cholesterol thấp và hàm lượng Omega-3 cao gấp nhiều lần so với trứng gà thông thường.
