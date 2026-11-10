Ông Trump: Đã xuất hiện “động lực tích cực” hướng tới chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã xuất hiện “động lực tích cực” hướng tới chấm dứt xung đột với Iran sau cuộc gặp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng hành động quân sự nếu cần thiết, trong khi Tehran tiếp tục yêu cầu Mỹ đáp ứng các điều kiện của nước này để thúc đẩy đàm phán.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 9/11, ông Trump cho rằng năng lực chỉ huy quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa và cuộc xung đột với nước này “coi như đã kết thúc”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Washington hiện chưa cần tiếp tục các hành động quân sự và khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran không cao. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẵn sàng hành động nếu tình hình thay đổi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và một số nước trong khu vực ủng hộ việc duy trì lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran cùng Chiến dịch Cổng Sắt nhằm hạn chế các tuyến tiếp tế trên bộ của Tehran. Ông khẳng định các nước này đều thống nhất rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể thương lượng”.

Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng việc chấm dứt xung đột sẽ giúp người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế an toàn hơn. Ông cho biết Washington đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, song không nêu cụ thể những tiến triển ngoại giao cũng như nội dung của giải pháp này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định đề xuất của Tehran vẫn được duy trì và kêu gọi Washington lựa chọn con đường ngoại giao. Ông cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục leo thang quân sự. Các điều kiện của Tehran bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran, nới lỏng trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận.

Iran cũng cho biết đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng hai ngày vẫn đang được xem xét. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đánh giá đây là phương án hợp lý nhằm khôi phục an ninh hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.

Dù Washington đề cập những tín hiệu tích cực, bất đồng về chương trình hạt nhân, các biện pháp trừng phạt và an ninh khu vực vẫn là trở ngại lớn đối với nỗ lực chấm dứt xung đột Mỹ-Iran.

Minh Phương