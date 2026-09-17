Ổn định nền nếp dạy và học ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo

Đi vào vận hành khi cơ sở vật chất còn chưa hoàn thiện, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo đã tổ chức linh hoạt mô hình nội trú, gắn với xây dựng và ổn định nền nếp công tác dạy và học ngay từ đầu năm học.

Một buổi học ngoại khóa của học sinh nội trú Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo có 26 lớp với 635 học sinh. Trong đó có 18 lớp ở khối tiểu học với 351 học sinh, duy trì học tập ở trường chính và 4 điểm lẻ: Ché Lầu, Sa Ná, Xộp Huối, Cha Khót. Do trên địa bàn có nhiều bản cách xa trung tâm xã từ 10 - 20km, nên việc duy trì các điểm lẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con và phù hợp với tâm lý, khả năng của học sinh.

Bước vào năm học mới, trong khi các hạng mục công trình nhà nội trú, bán trú, nhà công vụ của giáo viên vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Nhà thầu vẫn đang huy động tối đa nguồn lực, tập trung thi công cả ngày đêm và ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 30/9.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, trước mắt, nhà trường đã vận dụng các phòng học để tổ chức nội trú cho 283 học sinh khối THCS. Việc tổ chức bán trú ở trường chính và các điểm lẻ đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo, trong giai đoạn đầu, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn, ổn định việc dạy học và chăm sóc học sinh. Đồng thời, xây dựng nền nếp học tập, nội trú, phát huy đầy đủ ý nghĩa của một môi trường học tập, sinh hoạt lâu dài cho học sinh vùng biên.

Theo đó, ngay khi đi vào hoạt động, ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng các quy chế hoạt động, nhất là quy chế phòng ăn, phòng ở nội trú. Bố trí hợp lý giáo viên đảm bảo yêu cầu chuyên môn dạy học ở cả trường chính và điểm lẻ. Trong đó chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, đề cao vai trò, tính tiền phong gương mẫu của giáo viên chủ nhiệm trong rèn luyện tác phong, nền nếp, kỹ năng tự phục vụ và ý thức chấp hành nội quy trường lớp học cho học sinh.

“Giáo viên chủ nhiệm phải ở lại buổi trưa cùng học sinh. Các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường cũng tham gia quản lý học sinh nội trú. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải chung tay xây dựng và ổn định nền nếp học tập, nội trú, nhất là quan tâm nắm bắt tâm lý, động viên kịp thời đối với học sinh đầu cấp chưa từng sống xa gia đình trong những ngày đầu ở tại trường học”, thầy giáo Nguyễn Văn Dương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ngay từ đầu năm học, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và tự tin giao lưu trong các hoạt động của nhà trường và địa phương. Phát động phong trào thi đua phòng ở sạch đẹp, gọn gàng và tổ chức chấm điểm hàng tuần để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Tận dụng thời gian rảnh rỗi vào cuối các buổi chiều, giáo viên và học sinh nhà trường tổ chức trồng hoa, cây cảnh, tạo dựng khuôn viên trường học xanh, sạch, đẹp... Thông qua các hoạt động này, đã góp phần giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh vùng biên tự tin đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh nội trú, nhà trường đã tuân thủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo từng khâu: nhập, kiểm tra thức ăn, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Việc tổ chức bếp ăn nội trú được thực hiện có trật tự, số học sinh trong bàn ăn được phân chia theo lứa tuổi cũng như khu vực dân cư, tạo sự thân thiện cho học sinh và môi trường nội trú thân thiện.

Trong công tác dạy học, ngay từ đầu năm học, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bộ môn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên giáo viên tiếp tục khắc phục khó khăn trước mắt, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm. Hằng tuần, các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề để trao đổi, thống nhất giải pháp nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới...

Bài và ảnh: Đồng Thành