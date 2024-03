Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng NTM

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Nga Sơn giải quyết TTHC cho người dân.

Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn Trương Thị Hoài cho biết: Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là nhiệm vụ trọng tâm, do đó Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị trấn cùng với các ban, ngành, đoàn thể và 15 tiểu khu đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức với từng nhóm đối tượng như: tuyên truyền qua các hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các tiểu khu, các tổ hòa giải, đối thoại, hoạt động tiếp dân, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu... với các nội dung tuyên truyền về Hiến pháp, các luật, bộ luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống thiết thực của Nhân dân như chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, các quy trình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quy định về mức thu lệ phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Nga Sơn Trần Văn Bình cho biết: Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định về xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, hằng năm Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch TTPBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL.

Phòng Tư pháp cũng phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai các nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL và hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn, lồng ghép các văn bản pháp luật mới vào các hội nghị triển khai, tập huấn; phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn đánh giá xã, thị trấn đạt CTCPL cho công chức tư pháp, công chức văn phòng thống kê của 24 xã, thị trấn.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận đạt CTCPL. Thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp, hướng dẫn cách chấm điểm, đánh giá TCPL gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL; phân công cụ thể công chức tư pháp tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về TCPL thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Sau khi đánh giá kết quả và xem xét đối với điểm chấm CTCPL của các xã, thị trấn, trong năm 2023 huyện Nga Sơn có 24/24 xã, thị trấn đã đạt CTCPL khi triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định; các xã, thị trấn đều đạt từ 85,5 đến 96,5 điểm, trong đó nhiều xã có tổng điểm cao như: Nga Bạch, Nga An, Nga Liên, Nga Trường, Nga Yên, Nga Hải đạt từ 93 điểm trở lên.

Có được kết quả trên là do công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí TCPL từ huyện đến cơ sở được quan tâm, chú trọng; ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng cao; việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật giúp người dân được thuận lợi tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật; bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đối với các quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và đời sống pháp lý của người dân, xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Công Quang