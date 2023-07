Xã Đồng Lộc (Hậu Lộc) đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

“Quả ngọt” của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã làm thay đổi vùng quê nghèo Đồng Lộc (Hậu Lộc), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân theo hướng bền vững.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Sáng 19-7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lộc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ (Bộ Công an); Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các doanh nghiệp; cán bộ và Nhân dân xã Đồng Lộc đang công tác, lao động trên mọi miền Tổ quốc.

Đồng chí Trịnh Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đồng Lộc là xã thuần nông nằm ở phía Bắc của huyện Hậu Lộc, là xã có xuất phát điểm thấp: Địa hình vùng đồi không đồng đều gây nhiều khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, ngành nghề dịch vụ còn chậm; huy động đóng góp của Nhân dân XDNTM còn hạn chế; đặc biệt sức tàn phá của chiến tranh và tàn dư của bom đạn để lại còn khá nặng nề trên vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng.

Với những đóng góp to lớn sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lộc đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc báo cáo quá trình XDNTM xã Đồng Lộc giai đoạn 2011-2023.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, xã Đồng Lộc đã chung tay XDNTM.

Để thực hiện tốt nội dung XDNTM, xã đã tiến hành rà soát các tiêu chí, từ đó đặt ra chương trình, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo lộ trình hàng năm, với phương châm “tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân để mỗi người dân, từng cộng đồng dân cư nhận thức được đầy đủ, sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò, chủ thể trực tiếp thực hiện XDNTM.

Tổng huy động thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM của xã Đồng Lộc (2011-2023) gần 301,42 tỷ đồng. Trong đó, vốn do Nhân dân đóng góp, đầu tư hơn 252,36 tỷ đồng (chiếm 83,72%); vốn ngân sách xã gần 40 tỷ đồng (chiếm 13,22%), số vốn còn lại là hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện Hậu Lộc. Cùng với ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa trong Nhân dân đầu tư xây dựng, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

Hình ảnh tại buổi lễ.

“Quả ngọt” của chương trình XDNTM đã làm thay đổi vùng quê nghèo Đồng Lộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân theo hướng bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 16% năm 2011 xuống còn 4,44% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8,5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 48,14 triệu đồng/người/năm 2023. Kết cấu hạ tầng cơ sở được nâng cấp theo hướng ngày càng chuẩn theo tiêu chí. Cơ sở vật chất các nhà trường, trạm y tế, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, thủy lợi được nâng cao. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được tập trung chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, xã Đồng Lộc đã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23-6-2023.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, các đồng chí: Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ; Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lộc đạt được trong chương trình XDNTM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Vũ Thị Hà đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lộc cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về XDNTM, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng NTM. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình sản xuất gắn với phát triển nông nghiệp sạch, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động các nguồn lực tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh.

Song song với phát triển kinh tế, xã Đồng Lộc cần quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa - xã hội, tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tin tưởng trong thời gian tới xã Đồng Lộc sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong xây dựng NTM trong thời gian tiếp theo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, sớm trở thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Hậu Lộc sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiền thưởng của tỉnh và huyện Hậu Lộc cho xã Đồng Lộc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiền thưởng của tỉnh và huyện Hậu Lộc cho xã Đồng Lộc.

Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ (người con quê hương Đồng Lộc) và đại diện Viện Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng xã Đồng Lộc đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ xã Đồng Lộc đã phát động các phong trào thi đua trên địa bàn xã.

Ngọc Huấn