Huyện đứng đầu toàn tỉnh về xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu

Lấy người dân làm chủ thể, sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quan trọng, công cuộc xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu ở huyện Hoằng Hóa đã tạo được sự lan tỏa tích cực. Đến nay, toàn huyện đã có 75 thôn, tổ dân phố (TDP) kiểu mẫu, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Các thôn, TDP kiểu mẫu sẽ là nền tảng vững chắc để các địa phương trong huyện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đồng thời tạo bước chuyển để Hoằng Hóa phát triển đô thị.

Thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu từ năm 2021. Đây cũng là thôn được đánh giá là điểm sáng trong xây dựng thôn kiểu mẫu của Hoằng Tiến cũng như các thôn trong các xã vùng biển. Điểm nhấn của đơn vị thôn kiểu mẫu này phải kể đến hạ tầng giao thông, thủy lợi bảo đảm phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân. Hầu hết các tuyến đường chính của thôn đã được thảm nhựa khang trang với tổng chiều dài trên 3km. Nhà văn hóa được chỉnh trang khang trang, khu công viên mini rộng rãi với diện tích gần 1.500m2; đường cây bóng mát, đường điện chiếu sáng... Tất cả góp phần mang đến diện mạo đô thị cho làng quê kiểu mẫu. Năm 2023, thôn Kim Sơn còn xây dựng thành công mô hình “thôn thông minh”, góp phần đưa Hoằng Tiến trở thành xã NTM kiểu mẫu thứ 3 của huyện Hoằng Hóa.

Ông Lê Văn Tư, Trưởng thôn Kim Sơn chia sẻ: Thôn có diện tích tự nhiên 94,32ha, dân số chỉ hơn 210 hộ với hơn 900 nhân khẩu. XDNTM kiểu mẫu là cơ hội để huy động sức mạnh toàn dân chung tay kiến thiết làng quê, giúp người dân được thụ hưởng những công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày một tốt hơn. Đồng thời, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất cây hàng hóa mang lại thu nhập cho người dân. Riêng ở thôn Kim Sơn, cùng với số tiền hỗ trợ của cấp trên, Nhân dân đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng để chỉnh trang lại nhà văn hóa, xây dựng công viên mini, đường điện chiếu sáng...

Tại Hoằng Phụ - xã có nhiều đặc thù khi có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch dự án phát triển du lịch, do đó lộ trình phát triển của địa phương cũng có nhiều điểm khác biệt. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ cho biết: Trong lộ trình phát triển, xã Hoằng Phụ không xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu do có phần lớn diện tích đất nằm trong quy hoạch dự án phát triển du lịch. Vì vậy, địa phương tập trung xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị. Song song với thực hiện bộ tiêu chí theo quy định của tỉnh, tiêu chí đặc trưng của huyện, xã định hướng “đi trước đón đầu” thực hiện tiệm cận với các nội dung phát triển đô thị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư. Đơn cử, các tuyến đường khu dân cư ngoài việc cứng hóa thì phải có rãnh thoát nước đến từng hộ dân. Trong các khu dân cư, khu vực nào có điều kiện về quỹ đất thì ưu tiên xây dựng các khu vui chơi, công viên mini nhằm tạo khoảng không gian công cộng cho người dân. Địa phương tuyên truyền, vận động để người dân hiến đất mở rộng đường ở những điểm có thể mở rộng, đồng thời tiến hành thảm nhựa, lát đá vỉa hè, trồng cây bóng mát tại các tuyến đường trung tâm, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã Hoằng Phụ đã có thôn Hợp Tân được công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022; thôn Sao Vàng đã hoàn thành các tiêu chí và đang chờ thẩm định công nhận. Trong năm 2024, địa phương xây dựng kế hoạch để 2 thôn Hồng Kỳ, Tháng Mười tập trung thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Riêng thôn Bắc Sơn do có đặc thù riêng của làng biển, diện tích nhỏ, dân cư đông đúc, nhà ở san sát, đường nhỏ hẹp... nên việc thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu là rất khó. Do đó, xã chỉ định hướng xây dựng các tuyến giao thông chính có rãnh thoát nước để bảo đảm vệ sinh môi trường khu dân cư. Đối với 2 thôn Xuân Phụ, Tân Xuân nằm trong quy hoạch dự án du lịch nên không xây dựng thôn kiểu mẫu.

Việc xây dựng các thôn, TDP kiểu mẫu trên địa bàn huyện Hoằng Hóa là cách hữu hiệu để thu hút sự chung tay, góp sức của Nhân dân trong quá trình chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ các thôn kiểu mẫu, các TDP kiểu mẫu tại thị trấn Bút Sơn cũng được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Năm 2022, TDP Phú Vinh Tây là đơn vị xung phong đi đầu thực hiện xây dựng các tiêu chí TDP kiểu mẫu. TDP đã huy động sự tham gia đóng góp của Nhân dân hiến đất, mở rộng đường, xây dựng 1,9km rãnh thoát nước có nắp đậy ở các khu dân cư; lắp đặt hơn 2,5km đường điện chiếu sáng; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng khu công viên mini... Trong TDP, đã có gần 50 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất, hơn 2.000m tường rào để mở rộng đường. Các hộ không phải hiến đất tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để hỗ trợ các hộ hiến đất xây dựng lại tường rào, cổng ngõ. 5 tuyến đường giao thông trong TDP được mở rộng, thảm nhựa khang trang và sạch đẹp. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng TDP kiểu mẫu của Phú Vinh Tây là hơn 17,8 tỷ đồng, trong đó Nhân dân, con em xa quê đã đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình trong phố là hơn 8,2 tỷ đồng. Ông Hoàng Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ TDP Phú Vinh Tây chia sẻ: Phú Vinh Tây là 1 trong 9 thôn của 2 xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh cũ mới sáp nhập vào thị trấn Bút Sơn từ năm 2019. Sau hơn 4 năm từ “làng lên phố”, nhờ sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các khu dân cư ở TDP Phú Vinh Tây đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí được công nhận là đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Tháng 6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã ban hành Chỉ thị số 09 về XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thôn, phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Việc xây dựng thôn, TDP kiểu mẫu gắn với chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp; phấn đấu mỗi năm một xã, thị trấn phải xây dựng được ít nhất một thôn, phố kiểu mẫu trở lên, đồng thời đưa chỉ tiêu này vào chỉ tiêu thi đua của các đơn vị.

Để thúc đẩy phong trào, tạo điều kiện cho các địa phương trong xây dựng thôn, TDP kiểu mẫu, nhiều chính sách hỗ trợ của cấp trên hướng về cơ sở đã được thực hiện hiệu quả. Từ những nguồn vốn hỗ trợ, kích cầu, phong trào xây dựng thôn, TDP kiểu mẫu đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, thiết thực, khơi dậy được niềm tự hào, trách nhiệm và sự gắn bó với quê hương của Nhân dân, nhất là con em xa quê. Tính đến đầu năm 2024, toàn huyện Hoằng Hóa đã có 75 thôn, TDP được công nhận kiểu mẫu, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Các thôn, TDP kiểu mẫu đã tạo nên sự khác biệt và nổi trội so với các thôn còn lại.

Những kết quả đó là động lực để huyện Hoằng Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, TDP kiểu mẫu, phấn đấu trong năm 2024 có thêm 20 thôn, TDP trở lên được công nhận kiểu mẫu. Huyện tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, phát động các phong trào thi đua, đặc biệt ở các nội dung: hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn; cải tạo, chỉnh trang cảnh quan; trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải... Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kịp thời phát hiện những “điểm nghẽn” để có giải pháp xử lý kịp thời. Phát hiện, biểu dương những mô hình hay, những điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa, để mỗi người dân Hoằng Hóa dù đi xa, về gần đều tự hào về diện mạo đổi thay của mỗi làng quê ven biển xứ Thanh.

