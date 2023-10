Hà Lai xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao khi người dân đồng thuận

Sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2015, xã Hà Lai (Hà Trung) tiếp tục nâng cấp các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Hài Lai đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây không ngừng được cải thiện.

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Hà Lai được đầu tư kiên cố mở rộng, khang trang sạch đẹp.

Về thôn Vân Cô những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua XDNTM kiểu mẫu của người dân nơi đây. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông; nhiều gia đình xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên sân vườn, tường rào, vườn hoa cây cảnh, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp... Ông Vũ Văn Đạo, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Vân Cô, cho biết: "Sau khi tiếp thu nghị quyết của cấp trên, chúng tôi về triển khai đến chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể trong thôn, đặc biệt là triển khai đến từng khu dân cư. Qua công tác tuyên truyền, vận động với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và đóng góp tiền của, công sức để XDNTM kiểu mẫu. Từ năm 2014 đến nay, Nhân dân thôn Vân Cô đã góp trên 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng, nâng cấp và bê tông hóa 2,55 km đường trục chính thôn; nâng cấp 1,7 km giao thông ngõ xóm; xây dựng 1,82 km rãnh thoát nước khu dân cư; vận động Nhân dân chỉnh trang xây dựng 2,05 km tường rào; nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên đình Vân Cô... Với sự đồng thuận cao của Nhân dân, đến nay 15/15 tiêu chí XDNTM kiểu mẫu của thôn Vân Cô đã cơ bản hoàn thành đạt chuẩn và đề nghị được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Xác định rõ XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Lai đã đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mức thụ hưởng về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao cho người dân. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ban chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành và thời gian hoàn thành đối với từng thôn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, xã Hà Lai luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” và người dân là chủ thể chính trong XDNTM. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được MTTQ và các tổ chức đoàn thể chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thông qua các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh, thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận cao, thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia chung sức XDNTM. Cùng với đó xã đã tập trung phát triển, củng cố đồng bộ các tiêu chí, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Sau hơn 10 năm XDNTM và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững, đến nay các thiết chế cơ sở hạ tầng trong toàn xã như: điện, đường, trường, trạm được củng cố và hoàn thiện; công sở xã, nhà văn hóa, sân vận động được xây mới khang trang; 4/4 làng văn hóa có nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn; 100% đường giao thông liên xã, đường trục thôn, đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa; trên 80% kênh mương nội đồng được kiên cố đảm bảo phục vụ sản xuất, đi lại, tiêu thoát nước; gần 800 hộ dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa; kinh tế hộ gia đình từng bước ổn định và nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng phát triển, các mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao được khuyến khích áp dụng; chính sách an sinh xã hội được quan tâm, văn hóa xã hội ngày càng đổi mới, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định...

Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai Nguyễn Thanh Tùng, khẳng định: XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, toàn xã đã huy động được hơn 308 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nguồn vốn Nhân dân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, xây mới, chỉnh trang nhà cửa hơn 278,7 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công, vận động 142 hộ dân hiến 7.070m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Với hệ thống hạ tầng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao cùng nhiều thay đổi tích cực, năm 2021 xã Hà Lai đã được công nhận xã NTM nâng cao; thôn Mậu Yên 2 được công nhận thôn NTM kiểu mẫu; Hà Lai phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Bài và ảnh: Công Quang