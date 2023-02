Đông Quang xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Đông Quang (Đông Sơn) tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Đông Quang đã đổi mới và phát triển rõ rệt cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đông Quang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Huê

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Đông Quang luôn thấm nhuần quan điểm: “Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã tích cực triển khai thực hiện. Theo đó, ngày 6-5-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/ĐU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2023; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 20-5-2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Để xác định được lộ trình xây dựng NTM nâng cao khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phụ trách tiêu chí hướng dẫn và phối hợp với các thôn rà soát chi tiết mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí, chỉ ra những nội dung công việc cần phải hoàn thiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Cùng với chính sách kích cầu của huyện, xã Đông Quang đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia. Cụ thể, xã hỗ trợ cho các thôn xây dựng chỉnh trang, xây mới nhà văn hóa thôn 500 triệu đồng/thôn; 200 triệu đồng/km xây dựng đường giao thông; 50 triệu đồng/km xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư; hỗ trợ 100% tấm lam, hỗ trợ phá các công trình mở rộng đường...

Xác định chủ thể trong xây dựng NTM chính là người dân nên Đảng bộ xã Đông Quang đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao ở xã Đông Quang được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, tuyên truyền từ xã đến thôn, từ khu dân cư đến hộ gia đình nhằm làm thay đổi, chuyển biến nhận thức, tư tưởng của người dân, thể hiện qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng... Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM nâng cao. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển địa phương. Qua công tác tuyên truyền, vận động cũng đã làm cho người dân ý thức được xây dựng NTM theo phương châm “dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước hỗ trợ”. Vì vậy, Nhân dân đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kết quả, xã đã huy động được 275,6 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 15,4 tỷ đồng; ngân sách huyện 83,2 tỷ đồng; ngân sách xã 75,7 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 101,3 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công, tự nguyện hiến 5.361m2 đất và các công trình phụ trợ để xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống lòng, lề đường trong khu dân cư, xây dựng tường rào thoáng... Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, đường trục thôn, đường liên thôn và đường ngõ, xóm được bê tông và thảm nhựa, có gờ giảm tốc an toàn giao thông và biển cảnh báo giao thông, biển chỉ dẫn tên đường; 100% đường trục xã và trục thôn trong khu dân cư đều có rãnh thoát nước. 6/6 thôn đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hệ thống đường giao thông ở xã Đông Quang được xây dựng khang trang. Ảnh: Thanh Huê

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dựng NTM nâng cao đó là phát triển sản xuất, mang lại đời sống sung túc cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã đã chuyển đổi 35 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang xây dựng trang trại và gia trại với các mô hình cá lúa kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả... Toàn xã có 25 doanh nghiệp, 1 HTX, 262 hộ kinh doanh cá thể; 20 trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm chả quế Tám Thu trên địa bàn xã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân, bình quân thu nhập đầu người năm 2022 đạt 55,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,07%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện với 6/6 thôn được công nhận khu dân cư văn hóa, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi lao động 2.013/2.483 người, đạt 81,1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 4.242/4.390 người, đạt 96,62,%. Các thôn đều có bãi để xe tập kết rác thải sinh hoạt để vận chuyển về khu xử lý tập trung; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại 6//6 thôn trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm và giữ vững.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kinh nghiệm lớn nhất mà Đảng bộ xã có được chính là thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, việc nào khó thì cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu làm trước; tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi công việc. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức của người dân, phát huy tính dân chủ theo đúng tinh thần, nội dung thực hiện xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện mới có thể tạo ra sự thay đổi tiến bộ vượt bậc khi xây dựng NTM nâng cao.

Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, hành trình xây dựng xã NTM nâng cao của xã Đông Quang đã cán đích cuối năm 2022, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đông Quang hôm nay đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, tiến bộ.

Nguyễn Bá Long

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã