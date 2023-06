Định Long hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Long (Yên Định) tiếp tục nỗ lực không ngừng để hướng tới chuẩn mới cao hơn - xây dựng xã NTM thông minh. Trên địa bàn xã, nhiều thôn, làng thông minh đã dần hiện hữu, mang lại diện mạo mới cho vùng quê đáng sống.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Định Long được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự.

Đến với thôn Tân Ngữ 2, chúng tôi ấn tượng bởi khung cảnh yên bình, khang trang, sạch đẹp và mức độ “số hóa” trong cuộc sống. Hệ thống camera an ninh đã phủ khắp xóm; nhà văn hóa thôn được lắp đặt ti vi màn hình lớn có kết nối wifi tốc độ cao phục vụ học tập, tra cứu thông tin, học hỏi mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ngoài ra, trên 80% người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy vi tính kết nối internet, mạng 3G/4G. Nhiều mặt hàng của người dân trong thôn, nhất là nông sản, sản phẩm tiềm năng OCOP đã được giới thiệu, quảng bá, giao dịch mua bán qua internet, giúp kích cầu tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Dinh, Bí thư chi bộ thôn Tân Ngữ 2, cho biết: "Hiện trong thôn có 283 hộ gia đình, trong đó 203 hộ đã tham gia nhóm zalo thôn để tương tác, tiếp nhận các thông tin một cách chính xác, thuận tiện. Đối với mô hình camera an ninh, chúng tôi đã họp với các tổ an ninh xã hội để lắp camera ở các ngõ xóm và vận động được khoảng 70% số hộ dân lắp các camera tại từng hộ gia đình. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự trong thôn được bảo đảm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng nền tảng số để tuyên truyền, thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng, Nhà nước đến với người dân thay cho hệ thống loa truyền thanh và văn bản truyền thống”.

Không chỉ chú trọng xây dựng các thôn ứng dụng công nghệ thông minh mà UBND xã còn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức cho người dân nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán điện tử. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân tiếp cận các nền tảng công nghệ số, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh; kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng điện tử. Tại cơ sở bánh lá răng bừa Nam Hương - sản phẩm OCOP 3 sao, việc sử dụng số hóa được thể hiện khá rõ nét. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, được các ngành chức năng hỗ trợ hướng dẫn đăng ký, mở tài khoản trên trang thương mại điện tử Postmart.vn, Tiktok... thì việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Văn Nam, chủ cơ sở bánh lá răng bừa Nam Hương, cho biết: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số được các cấp địa phương triển khai, tháng 11-2022, cơ sở đưa sản phẩm OCOP bánh lá răng bừa Nam Hương lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, nhập dữ liệu sản xuất và đăng ký mã QR để khách hàng tiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc... Qua đó, hiệu quả tiêu thụ được nâng lên rõ rệt, không chỉ ở việc tăng sản lượng mà còn tìm kiếm thêm nhiều đối tác tiềm năng ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Nhờ đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 200 triệu đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2022, sau khi được công nhận là xã NTM kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Long tiếp tục triển khai các giải pháp để hướng tới xây dựng xã NTM thông minh. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Định Long, cho biết: "Xây dựng NTM không có điểm kết thúc, do đó, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để xây dựng Định Long thực sự trở thành vùng quê đáng sống. Hiện nay, xã đã tuyên truyền để Nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ địa phương tiếp tục xây dựng xã NTM thông minh; giao nhiệm vụ cho từng tổ chức đoàn thể, chính trị để triển khai thực hiện. Trong đó, bước đầu với áp dụng số hóa, xã đã thành lập tổ xung kích, đến tận các thôn để hướng dẫn người dân nhập, dữ liệu hóa các thông tin. Đồng thời, vận động người dân áp dụng các kỹ thuật, công nghệ thông minh trong sản xuất. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất có camera giám sát đồng ruộng, tem truy xuất nguồn gốc QR Code gắn với bộ nhận diện nhãn hiệu, tự động hóa trong canh tác, chăm sóc đàn vật nuôi, phát triển thị trường sản phẩm trên không gian mạng...

Xây dựng NTM thông minh là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nên xã Định Long đã và đang tham vấn các ngành chức năng để triển khai xây dựng các thôn thông minh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư, phấn đấu đến năm 2030, Định Long sẽ có 100% số thôn NTM thông minh để trở thành vùng quê NTM thông minh.

Bài và ảnh: Lê Hòa