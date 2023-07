Bài học từ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Thịnh Vinh

Năm 2018, thôn Thịnh Vinh được sáp nhập với 2 thôn Phú Vinh, Thịnh Thôn và lấy tên là thôn Thịnh Vinh; toàn thôn có 202 hộ, với 702 nhân khẩu. Năm 2019, thôn Thịnh Vinh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đây là điều kiện thuận lợi để Nhân dân thôn Thịnh Vinh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Đường thôn, ngõ xóm thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình được mở rộng khang trang, sạch đẹp.

Thịnh Vinh là thôn đầu tiên được Đảng ủy xã Hà Bình (Hà Trung) lựa chọn điểm để triển khai XDNTM kiểu mẫu vào năm 2022. Ông Nguyễn Hà Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Thịnh Vinh phấn khởi chia sẻ: Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Để thực hiện được mục tiêu mà nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra, cấp ủy, chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết, kiện toàn ban phát triển XDNTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Căn cứ tình hình thực tế của thôn và bám sát các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm huy động sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời bàn bạc thống nhất tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân cùng chung tay, góp sức xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn Thịnh Vinh đã chỉ đạo rà soát và đánh giá tổng thể của các tiêu chí để xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chi bộ luôn đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò, trách nhiệm của Nhân dân. Đồng thời, xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Nhờ đó, trong quá trình xây dựng nâng cấp, mở rộng đường, làm nắp cống và đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn, hệ thống thoát nước, chỉnh trang nhà cửa, vườn hoa cây cảnh, làm đẹp cảnh quan môi trường thôn, xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, phá gỡ tường rào cũ, đóng góp tiền và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông, xây dựng mương thoát nước, đường điện chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường giao thông thôn, xóm. Điển hình như gia đình ông Đào Văn Hưng, hiến 270m2 đất; ông Lại Thế Quân, hiến 78m2 đất; ông Trịnh Minh Quang, hiến 57m2 đất... Bên cạnh đó, các phong trào do các đoàn thể triển khai đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, như phong trào xây dựng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp” do chi hội phụ nữ thực hiện, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện XDNTM kiểu mẫu, thôn Thịnh Vinh đã huy động tổng nguồn kinh phí gần 24 tỷ đồng, trong đó vận động Nhân dân chỉnh trang khu dân cư và xây mới 20 nhà, trị giá trên 22 tỷ đồng từ nguồn vốn trong Nhân dân; ngân sách xã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp và kêu gọi con em trong thôn ủng hộ 840 triệu đồng; Công ty Giày VENUS hỗ trợ 100 triệu đồng. Bằng nguồn kinh phí trên, thôn đã đầu tư xây dựng và nâng cấp các hạ tầng thiết yếu, như: Tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sân vận động và bổ sung các thiết chế nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu phục vụ hội họp, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho Nhân dân... Làm mới, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông thôn, xóm, xây dựng rãnh thoát nước, xây tường rào, cổng ngõ, các tuyến đường trồng cây mắt ngọc và các loại cây hoa khác; lắp đặt hệ thống cột điện chiếu sáng an ninh và chỉnh trang nhà ở dân cư... Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông thôn, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 70% các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước; trên 80% các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh và hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Công tác vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa luôn được quan tâm, toàn thôn có 84,3% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục; thôn đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”...

Với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cuối năm 2022 thôn Thịnh Vinh đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, là thôn đầu tiên của xã Hà Bình được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Để có được thành công trên là nhờ vào sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao của chi bộ đảng, sự điều hành của thôn và ban công tác mặt trận cùng sự chung tay, góp sức của Nhân dân. Cùng với đó, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được phát huy, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, khơi dậy tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bài và ảnh: Công Quang