Agribank chung sức XDNTM

Những năm qua, chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến sự tích cực của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh với vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Agribank Thanh Hóa bàn giao công trình an sinh xã hội Trường THCS Cẩm Tú (Cẩm Thủy).

Là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn giữ vai trò chủ đạo, chủ lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nông Cống là một trong những huyện có dấu ấn của Agribank với Chương trình XDNTM. Hiện nay Agribank Nông Cống đang đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 98%. Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, cá nhân, hộ nông dân trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện Nông Cống phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đưa phong trào XDNTM của địa phương về đích vào năm 2022, sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Anh Lê Văn Tâm, thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, cho biết: "Năm 2020, gia đình được Agribank Nông Cống cho vay 2 tỷ đồng để đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất mộc và kinh doanh đồ gỗ nội thất. Hiện nay doanh thu mỗi năm của gia đình anh đạt hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho 5 lao động, với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Vốn ngân hàng luôn là nền tảng trong phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn như chúng tôi. Nếu không có vốn ngân hàng trong nhiều năm nay thì gia đình tôi không có cơ hội phát triển kinh tế gia đình".

Tại tỉnh Thanh Hóa, các chi nhánh Agribank là những đơn vị dẫn đầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã tổ chức khảo sát tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các ngân hàng để có giải pháp mở rộng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn. Tính đến hết tháng 10/2023, tổng dư nợ của các chi nhánh đạt hơn 45.000 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Agribank tập trung chủ yếu vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân tại địa phương, bám sát tiêu chí trong XDNTM. Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank cũng thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn cho phù hợp đặc thù sản xuất nông nghiệp và trình độ của người dân khu vực nông thôn; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn vay của người dân; mở rộng điểm giao dịch tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, các chi nhánh Agribank cũng luôn chú trọng và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm là ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, tổng số tiền tài trợ cho các hoạt động xã hội, từ thiện các chi nhánh Agribank trên địa bàn lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đó là các hoạt động tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, tài trợ chương trình sóng và máy tính cho em, chương trình thêm con chữ bớt đói nghèo, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, ủng hộ chống dịch COVID-19... Các chương trình an sinh xã hội do Agribank tài trợ đều có ý nghĩa nhân văn to lớn làm cho bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, giúp người dân trên địa bàn có được môi trường, điều kiện sống tốt hơn.

Bài và ảnh: Lương Khánh