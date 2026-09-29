Nơi nối quá khứ với hiện tại, lưu giữ ký ức về vị vua khai sáng vương triều hậu Lê

Tọa lạc ở phía Đông Nam Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ vua Lê Thái Tổ là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách khi về vùng đất Lam Sơn.

VIDEO: Toàn cảnh Đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Giữa không gian xanh mát của Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ vua Lê Thái Tổ nổi bật với vẻ trang nghiêm, cổ kính. Đây là nơi Nhân dân tưởng nhớ vị vua khai sáng triều hậu Lê, người gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc.

Sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà, thi hài nhà vua được đưa về an táng tại quê hương Lam Sơn, nay thuộc không gian Khu di tích Lam Kinh. Tuy nhiên, trải qua những biến cố của lịch sử, các công trình điện, miếu nguyên bản không còn nguyên vẹn. Đến năm 1933, Nhân dân trong vùng đã đóng góp xây dựng đền thờ Lê Thái Tổ. Công trình ban đầu được xây dựng theo kiến trúc hình chữ đinh, trở thành nơi để người dân địa phương và du khách đến dâng hương, tưởng niệm vị vua có vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Trải qua thời gian, ngôi đền được tu bổ, tôn tạo để đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Trong đợt trùng tu năm 1996 - 1997, Đền thờ vua Lê Thái Tổ được làm lại theo mẫu thức kiến trúc truyền thống, với kết cấu khung gỗ lim. Công trình gồm ba hạng mục chính: Tiền đường, Trung đường và Hậu cung, được bố trí hài hòa trong tổng thể không gian đền.

Từ phía ngoài, cổng vào tạo nên lớp không gian đầu tiên của ngôi đền, mang dáng vẻ bề thế nhưng không kém phần gần gũi với kiến trúc truyền thống.

Hậu cung là nơi thờ vua Lê Thái Tổ.

Ngôi đền còn thờ các vị Khai quốc công thần có nhiều đóng góp trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như Nguyễn Trãi, Lê Lai và công chúa nhà Lê.

Sự hiện diện của các nhân vật lịch sử trong không gian thờ tự góp phần gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng, nơi những con người cùng chung một chí hướng đã góp sức tạo nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Thông qua kiến trúc, không gian thờ tự và những câu chuyện gắn với các nhân vật lịch sử, giá trị của di tích tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Theo Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, đây là điểm tín ngưỡng thu hút đông đảo Nhân dân và du khách nhất trong khu di tích, đặc biệt vào thời điểm diễn ra Lễ hội Lam Kinh.

“Mỗi mùa lễ hội, dòng người tìm về Lam Kinh không chỉ để tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Vì thế, Đền thờ vua Lê Thái Tổ trở thành điểm dừng chân quan trọng, kết nối nhu cầu tham quan với đời sống tín ngưỡng và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn”, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa Bùi Ánh Tuyết cho biết.

Những ngày trước Lễ hội Lam Kinh 2026, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dọn dẹp khuôn viên, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực đền thờ; treo cờ, kết hoa, tạo không khí trang trọng, tươi vui chào đón du khách về dự lễ hội.

Mỗi mùa Lễ hội Lam Kinh, Đền thờ vua Lê Thái Tổ lại đón những bước chân trở về. Trong không gian trầm mặc của mái đền, những nén hương thành kính được dâng lên, nối quá khứ với hiện tại, góp phần gìn giữ ký ức về vùng đất Lam Sơn và triều hậu Lê trong đời sống văn hóa hôm nay.

Hoàng Đông - Phương Đỗ