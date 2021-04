Khởi nghiệp với mô hình làm giá sạch

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp năm 2016, chàng trai sinh năm 1993 - Nguyễn Ngọc Lâm, thị trấn Hậu Lộc đã từng thử thách qua một số công việc, trong đó có sản xuất lúa và hoa màu. Tuy nhiên, theo đánh giá của chàng kỹ sư nông nghiệp này, sản xuất truyền thống rất vất vả nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguyễn Ngọc Lâm với mô hình sản xuất giá sạch công nghệ phun sương.

Có thời gian phụ giúp nghề làm giá của người thân, Lâm nhận thấy, giá là một sản phẩm giàu dinh dưỡng và thị trường có nhu cầu lớn. Tuy nhiên, cách ủ giá truyền thống quy trình khá vất vả với nhiều công đoạn từ lọc sàng hạt, ngâm ủ nước... Không những vậy, do quy trình làm giá cầu kỳ, mất nhiều thời gian nên có những cơ sở sản xuất đã sử dụng thuốc kích thích, khiến người tiêu dùng e ngại với sản phẩm này.

Xuất phát từ niềm đam mê sản xuất được sản phẩm giá sạch, Nguyễn Ngọc Lâm đã mày mò, tìm hiểu các mô hình sản xuất giá theo công nghệ hiện đại trên mạng internet. Đầu năm 2018, Lâm quyết định ra Hà Nội khảo sát thực tế các loại máy phục vụ quy trình sản xuất. Sau chuyến đi này, Lâm tiếp tục “khăn gói” vào Huế trực tiếp tham quan, học hỏi mô hình làm giá công nghệ cao để về tại quê hương triển khai. Yên tâm với kỹ thuật và kinh nghiệm tích lũy được, bằng nguồn vốn tự có và hỗ trợ của gia đình, Lâm đầu tư nhà xưởng khép kín, mua 3 chiếc máy ủ giá công nghiệp phun sương, 1 chiếc máy sàng hạt, với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng để triển khai mô hình.

Với sự khác biệt về quy trình sản xuất, sản phẩm “Giá sạch Ngọc Lâm” đã nhanh chóng được thị trường đón nhận. Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường, chàng trai này cũng xúc tiến việc in bao bì, lấy mẫu đề nghị cơ quan chức năng test thử mẫu sản phẩm. “Giá sạch Ngọc Lâm” hiện đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn, tạo điều kiện để sản phẩm chiếm lĩnh được các thị trường và tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm.

Hiện nay mỗi ngày, cơ sở sản xuất giá sạch này tiêu thụ từ 1,8 - 2 tạ thành phẩm. Với doanh thu khoảng 70 triệu đồng/tháng, cơ sở có lợi nhuận ổn định khoảng 30 - 40% và tạo thêm việc làm cho 2 lao động thường xuyên và một số lao động phụ. Ban đầu từ thị trường bán lẻ và các chợ truyền thống, đến nay, sản phẩm đã “lên kệ” khoảng 20 siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại TP Thanh Hóa, như: Siêu thị BigC Thanh Hóa, Siêu thị Co.op mart Thanh Hóa, chuỗi siêu thị Co.op Food... nhiều bếp ăn tại các trường học và nhà máy trên địa bàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ: Sản xuất giá theo công nghệ khép kín phun sương giúp người sản xuất chủ động được nhiệt độ, độ ẩm nên giá sinh trưởng, phát triển rất tốt, bảo đảm độ dinh dưỡng. Không những vậy, do không phải ngâm ủ trong nước nên sản phẩm cũng giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Tuy chi phí đầu tư không quá lớn, nhưng mô hình sản xuất này được đánh giá là hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục triển khai cung ứng sản phẩm rộng trên thị trường, đồng thời, sẵn sàng hướng dẫn cho các hộ nông dân khác học tập, nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hằng