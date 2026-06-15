Nhật Bản nối dài mạch bất bại của bóng đá châu Á tại World Cup; CLB Công an TP Hồ Chí Minh đăng quang Cúp Quốc gia 2025-2026

Phục thù thành công, bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương Đồng châu Á; Tuyển Đức lập kỷ lục ghi bàn lịch sử tại World Cup; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 15/6 và rạng sáng 16/6: Những màn so tài tâm điểm... là những tin chính trong bản tin thể thao sáng nay (15/6).

CLB Công an TP Hồ Chí Minh đăng quang Cúp Quốc gia 2025-2026 sau chiến thắng kịch tính

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra tối 14/6 trên sân Ninh Bình, CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch.

Raphael Utzig ghi một bàn thắng và chuyền một đường chuyền quyết định trong trận chung kết cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngay trong hiệp 1, ngoại binh Raphael Utzig đã tỏa sáng với một bàn thắng đánh đầu ở phút 16 và một pha kiến tạo đẳng cấp cho Williams nhân đôi cách biệt ở phút 33.

Dù sang hiệp 2, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền cho Ninh Bình, nhưng đội chủ nhà không thể tạo thêm đột biến trước hàng thủ kỷ luật của đối phương.

Niềm vui vô địch của CLB Công an TP HCM (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương đã khép lại mùa giải bằng danh hiệu danh giá

Phục thù thành công, bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương đồng châu Á

Trong trận tranh hạng ba giải bóng chuyền AVC Cup 2026 diễn ra vào ngày 14/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại Kazakhstan với tỷ số 3-0 (25-17, 25-12, 25-19).

Bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Kazakhstan (Ảnh: AVC).

Sau thất bại đáng tiếc tại vòng bảng, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã rút ra nhiều kinh nghiệm, cải thiện tốt khâu đỡ bước một và kiểm soát thế trận hoàn toàn. Với sự tỏa sáng của Bích Thủy và Thanh Thúy, Việt Nam đã khép lại trận đấu chỉ sau 65 phút, qua đó phục thù thành công đối thủ và giành tấm huy chương Đồng danh giá.

Dù không thể bảo vệ ngôi vương, chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội tại sân chơi châu lục năm nay.

Tuyển Đức lập kỷ lục ghi bàn lịch sử tại World Cup

Trong trận ra quân tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, tuyển Đức đã tạo nên cột mốc chấn động khi đại thắng Curacao với tỷ số 7-1.

Kai Havertz cùng đồng đội cũng thể hiện sự tôn trọng với đối thủ đứng hạng 82 thế giới, bằng việc thi đấu hết mình cho đến những giây bù giờ cuối.

Chiến thắng này giúp “Die Mannschaft” nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 239, chính thức vượt qua Brazil (238 bàn) để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.

Các pha lập công của Đức chia đều cho Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Bischof Brown, Undav và cú đúp của Havertz.

Bóng đá Curacao đã làm nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất thế giới cấp đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, dù thất bại đậm, Curacao - quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup với dân số chỉ khoảng 158.000 người - đã khiến khán giả ngưỡng mộ khi ghi được bàn thắng lịch sử vào lưới đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Màn trình diễn này là minh chứng cho tinh thần kiên cường của bóng đá vùng Caribe.

Nhật Bản giành điểm quý giá trước Hà Lan, nối dài mạch bất bại của bóng đá châu Á

Rạng sáng 15/6, tại bảng F World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản đã có màn trình diễn đầy quả cảm khi cầm hòa Hà Lan với tỷ số 2-2.

Cầu thủ Nhật Bản thi đấu đầy ấn tượng.

Dù phải hai lần rượt đuổi tỷ số sau các pha lập công của Virgil van Dijk và Crysencio Summerville, “Samurai xanh” vẫn kiên cường đáp trả nhờ bàn thắng của Keito Nakamura và Daichi Kamada ở cuối trận.

Kết quả này giúp Nhật Bản duy trì mạch gần 3.000 ngày không thua trong 90 phút trước các đối thủ châu Âu, đồng thời tiếp nối phong độ ấn tượng của các đại diện châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tinh thần chiến đấu bền bỉ đã giúp Nhật Bản giành một điểm xứng đáng trong ngày ra quân đầy thử thách.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 15/6 và rạng sáng 16/6: Những màn so tài tâm điểm

Ngày 15/6 và rạng sáng 16/6, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu tại bảng F, G và H.

Trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập diễn ra vào lúc 2h ngày 16/6 (Ảnh: Khelnow).

Vào lúc 9h sáng 15/6, Thụy Điển sẽ chạm trán Tunisia (bảng F).

Tiếp đó, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha và tân binh Cape Verde (bảng H) vào lúc 23h.

Rạng sáng 16/6, người hâm mộ sẽ chứng kiến “Quỷ đỏ” Bỉ đối đầu Ai Cập lúc 2h (bảng G), và khép lại ngày thi đấu là màn so tài giữa Saudi Arabia và Uruguay lúc 5h (bảng H).

Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và ứng dụng VTVGo.

HS