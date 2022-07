Thanh niên trẻ làm giàu từ mô hình trồng nấm an toàn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Lê Đình Trúc, thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ (Như Thanh) thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, càng không làm anh Trúc thôi từ bỏ những ước mơ và quyết tâm để vươn lên làm giàu.

Mô hình trồng nấm an toàn của gia đình anh Lê Đình Trúc.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Đình Trúc, chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm thuê nhiều nơi nhưng thu nhập rất bấp bênh. Tình cờ trong một lần sang thăm cơ sở làm nấm, tôi đã nảy sinh ý định muốn về quê lập nghiệp. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy trên thị trường có nhiều loại nấm, nhưng nhiều cơ sở sản xuất nấm không đảm bảo vệ sinh an toàn, ảnh hưởng sức khỏe người dùng, cũng từ đây tôi đã quyết định khăn gói về quê thực hiện mô hình trồng nấm an toàn, cũng là để kế nghiệp nghề trồng nấm của gia đình để lại”.

Để hiện thực mô hình, năm 2016, anh Trúc về quê, nghiên cứu mô hình trồng nấm của gia đình để lại, đồng thời tìm hiểu, tham quan các mô hình trồng nấm an toàn thành công để học hỏi. Anh Trúc chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy mô hình trồng nấm mà bố tôi đã sản xuất chủ yếu theo phương thức cũ, đã lạc hậu nên chất lượng và hiệu quả kinh tế không cao. Do đó, tôi quyết định sẽ trồng nấm theo phương thức mới nhằm tạo ra một sản phẩm an toàn, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) ngay tại địa phương mình”. Để làm được điều này, anh Trúc đã vay vốn ngân hàng, người thân để nhập nguyên liệu, xây dựng một nhà xưởng chuyên trồng nấm rộng 5.000m2 để sản xuất các loại nấm như: linh chi, mộc nhĩ, nấm bào ngư xám.

Theo anh Trúc, để cây nấm sống khỏe và phát triển tốt cần phải tạo môi trường thuận lợi để cây nấm sinh trưởng và phát triển. Riêng đối với nấm bào ngư xám, khi bắt đầu trồng phải dùng mùn cưa, ủ vôi khoảng 1 tháng rồi mới đưa vào lò tiệt trùng để hấp. Sau khi hấp, nấm phải để nguội mới đem đi cấy giống. Khi cấy giống xong, sau 1 tháng thì bắt đầu cho nấm vào nhà nuôi trồng để chăm sóc hàng ngày và bắt đầu thu hoạch, đóng bịch, bán ra thị trường. Thông thường mỗi đợt trồng nấm, thời gian trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 2 - 3 tháng. Hiện, mỗi tháng gia đình anh Trúc bán ra 1,5 - 3 tấn nấm, trong đó giá bán 1kg nấm bào ngư xám tươi là 40.000 đồng/kg; nấm bào ngư xám khô 300.000 đồng/kg; mộc nhĩ 100.000/kg; nấm linh chi khô 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg.

Với năng suất và hiệu quả kinh tế từ nghề trồng nấm đã giúp gia đình anh Trúc thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 12 lao động với mức thu nhập 4 - 6 triệu/người/tháng. Sau hơn 5 năm khởi nghiệp, đến nay anh Lê Đình Trúc đã xây dựng được 2 nhà xưởng chuyên trồng nấm an toàn với tổng diện tích 4 ha. Hiện anh đang nuôi trồng 4 loại nấm, trong đó, có 3 loại đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP vào năm 2020 là nấm bào ngư xám, nấm mộc nhĩ khô và nấm linh chi đỏ. Anh Trúc cũng đã thành lập HTX nông sản hữu cơ Trúc Phượng, mỗi năm xuất bán gần 4.000 tấn nấm các loại. Sản phẩm nấm làm ra đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Chia sẻ về định hướng phát triển nghề trồng nấm trong thời gian tới, anh Trúc cho biết, cuối năm nay, HTX do anh làm chủ sẽ mở rộng mô hình, sản xuất một số loại nấm có giá trị kinh tế cao hơn nữa là nấm hoàng đế; đồng thời nâng “sao” cho các sản phẩm cũ, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm nấm ra thị trường quốc tế.

Không chỉ là một gương điển hình về làm kinh tế giỏi, với vai trò là một đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, anh Lê Đình Trúc cũng luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bản thân anh Trúc và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, anh luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt