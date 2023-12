Phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn, bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong đồng bào DTTS&MN

Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thanh Hóa

Người công giáo tiêu biểu

Đó là ông Bùi Công Bằng, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Vân Lung, giáo phận Thanh Hóa, xã Thành Long (Thạch Thành).

Ông Bùi Công Bằng sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Vân Lung thuộc xã Thành Long. Ông vừa là người có uy tín trong đồng bào DTTS, vừa là người tiêu biểu trong đồng bào công giáo, có nhiều đóng góp cho địa phương. Trên địa bàn xã có 4 giáo họ lớn với 4.410 giáo dân chiếm 62% số dân của xã và hầu hết là dân tộc Mường. Đời sống kinh tế chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và kinh tế rừng, một bộ phận Nhân dân cũng như giáo dân trong xã sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ. Những năm gần đây, đời sống của giáo dân đã được nâng lên rõ rệt.

Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, ông Bùi Công Bằng luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong giáo xứ thực hiện tốt tín ngưỡng tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, động viên giáo dân luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo. 100% hộ giáo dân trong xã đều ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” đã được chính quyền và ngành công an giúp đỡ xây dựng và thực hiện thành công trong giáo xứ năm 2019. Ông Bằng cũng đã tích cực vận động bà con giáo dân và Nhân dân trong xã thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn NTM. Và cũng trong năm 2019, xã Thành Long đã được công nhận xã về đích NTM.

Bên cạnh đó, ông Bằng còn là hạt nhân quan trọng tại địa phương khi tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong đồng bào công giáo. Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là nội bộ trong dân tộc, tôn giáo, không để nảy sinh thêm vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Từ những kết quả thực tiễn trên, ông Bùi Công Bằng là tấm gương người DTTS có uy tín, người công giáo tiêu biểu của xã Thành Long có nhiều đóng góp cho các phong trào, cuộc vận động và sự phát triển KT-XH của địa phương, sự ổn định và phát triển trong đồng bào dân tộc và công giáo. Ông đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, địa phương.

Bác sĩ người Mường hết lòng vì sức khỏe cộng đồng nơi vùng cao

Chuyên môn, kinh nghiệm, tình cảm, sự gắn bó và cống hiến là những yếu tố khẳng định bác sĩ Trương Thị Mầu, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước, là người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình người Mường ở huyện vùng cao Bá Thước, bà Trương Thị Mầu đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn, vất vả. Tuy vậy, bằng ý chí, quyết tâm vượt khó của mình, bà đã quyết tâm lập nghiệp bằng con đường học hành. Trải qua những ngày tháng khó khăn khi xa gia đình học tập tại Trường bổ túc công nông cấp 3 Thanh Hóa (đóng tại huyện Ngọc Lặc), Trương Thị Mầu đã không ngừng quyết tâm để vươn lên học giỏi và chọn con đường theo ngành y. Kết quả, Trương Thị Mầu đạt học sinh giỏi toàn diện và thi đỗ Trường Đại học Y Thái Bình.

Tốt nghiệp đại học, với phương châm học để phục vụ quê hương, đầu năm 1983, bác sĩ Trương Thị Mầu chính thức nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước. Từ đó, nữ bác sĩ người Mường đã gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc và Nhân dân huyện Bá Thước. Trải qua nhiều vị trí công tác, chuyên môn và từng nắm giữ các cương vị Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước, bác sĩ Trương Thị Mầu không ngừng góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, được ngành, tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Với những đóng góp, cống hiến trong suốt 30 năm công tác, bác sĩ Trương Thị Mầu đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, của tỉnh, của huyện. Đặc biệt, năm 2010 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được đi dự Hội nghị Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; năm 2011, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là những phần thưởng cao quý và xứng đáng dành cho bác sĩ Trương Thị Mầu.

Sau khi nghỉ hưu, xét thấy bản thân vẫn còn sức khỏe, với đam mê nghề nghiệp, năm 2013, bác sĩ Trương Thị Mầu cùng với một số anh, chị, em đồng nghiệp khai trương Phòng khám Đa khoa Lương Điền tại thôn Muỗng Do, xã Điền Trung (Bá Thước). Hằng năm, phòng đã khám và điều trị cho từ 18.000 đến 20.000 lượt bệnh nhân. Bên cạnh đó, bác sĩ Trương Thị Mầu và phòng khám tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, khám bệnh miễn phí cho người có công; người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo quanh khu vực; tặng quà cho các gia đình nghèo trong thôn vào dịp lễ, tết.

Chiến sĩ công an Nhân dân hết mình vì an ninh vùng DTTS

Đó là Trung tá Bùi Duy Lê, Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Như Xuân. Anh đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định tình hình chính trị, xã hội vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Như Xuân.

Sinh ra và lớn lên ở xã Thượng Ninh (Như Xuân), chàng trai Bùi Duy Lê (sinh năm 1977) đã quyết tâm học tập tốt và chọn con đường trở thành chiến sĩ công an Nhân dân. Sau khi tốt nghiệp THPT, Bùi Duy Lê đã học tập tại Trường Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh Nhân dân). Tốt nghiệp đại học, Bùi Duy Lê đã trở về quê hương và công tác tại Công an huyện Như Xuân từ năm 2002 đến nay. Năm 2014, đồng chí Bùi Duy Lê được giao trọng trách nắm giữ vị trí Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Như Xuân.

Trải qua nhiều giai đoạn, Trung tá Bùi Duy Lê luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; luôn củng cố và phát huy thế trận an ninh Nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc, tình hình ngay tại cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bên cạnh công tác, nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Bùi Duy Lê còn tích cực tham gia vận động đồng bào tham gia XDNTM, phòng chống dịch bệnh, phòng chống xuất cảnh trái phép, các hoạt động tôn giáo trái phép; xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng đời sống văn hóa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn huyện.

Với những sự đóng góp của mình, Trung tá Bùi Duy Lê là điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN của huyện Như Xuân, đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, như: Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” của Chủ tịch nước; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ngọc Huấn