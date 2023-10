Nữ giáo viên với Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát”

Trong suốt 5 năm qua, nữ giáo viên Phạm Thanh Huyền không quản khó nhọc, kết nối mạnh thường quân mang bữa cơm có thịt đến với trẻ em huyện vùng cao biên giới huyện Mường Lát.

Cô giáo Phạm Thanh Huyền và Bí thư Huyện đoàn Mường Lát Lâu Văn Phía nhận bảng tượng trưng của Công đoàn - Đoàn Thanh niên Khách sạn Cửu Long (Majestic) nhận nuôi 42 em thiếu nhi.

Mở đầu câu chuyện, cô Phạm Thanh Huyền tâm sự với chúng tôi: Là một người con dân tộc Mường, sinh ra, lớn lên và làm cô giáo tại huyện Ngọc Lặc nên cô thấu hiểu những khó khăn của các em nhỏ miền núi. Năm 2018, huyện Mường Lát xảy ra trận lũ lịch sử làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản; cuộc sống của bà con sau lũ thiếu thốn trăm bề. Khi ấy, nhiều đoàn thiện nguyện, các tổ chức xã hội đã chung tay, chia khó với huyện vùng cao Mường Lát. Trong chuyến đi thiện nguyện vào điểm trường Ón, Trường Tiểu học Tam Chung, cô Huyền không thôi nghĩ đến hình ảnh những em nhỏ đi chân trần, trên người chỉ có một manh áo mỏng giữa ngày đông lạnh giá, trong túi là những nắm cơm nguội ngắt với vài cọng rau rừng chấm muối trắng. Lần đầu đặt chân lên huyện Mường Lát là lúc huyện đang khắc phục những hậu quả sau cơn lũ dữ; cảnh hoang tàn, heo hút, vất vả của bà con miền núi đã khiến cô Huyền luôn suy nghĩ phải làm gì có ích để giúp bà con. Vì vậy, sau chuyến đi thiện nguyện, cô Huyền đã quyết định thành lập Câu lạc bộ thiện nguyện - hiến máu Ngọc Lặc, với 20 thành viên.

Cuối năm 2019, cô Huyền cùng các thành viên trong câu lạc bộ kết nối với các mạnh thường quân mang nhu yếu phẩm thiết yếu, như: gạo, mì tôm, quần áo, đồ dùng học sinh... lên huyện Mường Lát. Điểm dừng chân trong chuyến đi ấy là 2 bản Cánh Cộng, Cá Giáng nằm ở vùng sâu, xa và khó khăn nhất của xã Trung Lý. Tiếp đó, sau một lần tình cờ kêu gọi cộng đồng sử dụng mạng xã hội chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo huyện Mường Lát, cô Huyền đã gặp và quen với bạn Trần Hà Thanh, Bí thư Đoàn khối Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, một người yêu Mường Lát qua bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Sau khi quen và kết nối được 1 tuần thì TP Hồ Chí Minh bùng phát dịch COVID-19; những chuyến hàng cứu trợ từ Bắc vào Nam đã được 2 cô gái gắn kết chia sẻ.

Và, đến tháng 9 năm 2022, Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” do Câu lạc bộ thiện nguyện - hiến máu Ngọc Lặc (cô Huyền làm chủ nhiệm) và Đoàn khối Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (bạn Trần Hà Thanh làm chủ nhiệm) đứng ra tổ chức. Theo đó, mỗi em nhỏ sẽ được tạo một mã số và được nhận nuôi bởi các nhà hảo tâm, với mức hỗ trợ cho mỗi em là 150.000 đồng/tháng và duy trì suốt năm học. Các “bố mẹ” nuôi sẽ hỗ trợ từ những vật dụng nhỏ nhất như môi, thìa, khay đựng thức ăn cho đến bếp ăn, giếng nước,... và triển khai ngay tại 3 điểm Trường Tiểu học Tam Chung và Mầm non Tam Chung (điểm Ón mầm non, Ón tiểu học và Lát tiểu học), với 70 cháu. Từ 3 điểm trường đầu tiên, trong năm học vừa qua, dự án đã lan tỏa đến 10 điểm trường với 498 học sinh được hỗ trợ nuôi cơm bán trú. Năm học 2023–2024, dự án tiếp tục triển khai và mở rộng được 15 điểm trường với 831 học sinh được ăn bán trú; trong số này có 5 điểm trường mới so với năm trước.

Cô Phạm Thanh Huyền cho biết: "Khi chúng em bắt đầu triển khai Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát”, chúng em đã tìm hiểu và nhận thấy 100% các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện Mường Lát cở sở vật chất để phục vụ cho trẻ ăn bán trú chưa có gì. Vì thế, dự án đã đi vận động, quyên góp các nhà hảo tâm hỗ trợ mua từ những vật dụng nhỏ nhất, như: thìa, bát, môi canh, chậu... đến những công trình lớn, như làm giếng nước, xây dựng bếp ăn cho các điểm trường, hỗ trợ con giống cho bà con... với số tiền gần 20 tỷ đồng".

Sau 5 năm triển khai hoạt động, các em nhỏ ở các điểm trường lẻ đã được ăn uống đảm bảo về sức khỏe, tăng cân, tỷ lệ bỏ học giảm và các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Mường Lát đã yên tâm gửi con lên nương làm rẫy; Câu lạc bộ thiện nguyện - hiến máu Ngọc Lặc đã phát triển mạnh mẽ với hơn 100 tình nguyện viên tham gia. Câu lạc bộ đã thành lập ngân hàng máu sống giúp bệnh nhân cần máu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Giúp đỡ các bệnh hiểm nghèo cần gấp kinh phí điều trị, tặng xe đạp, tổ chức các chương trình Tết thiếu nhi, Trung thu, tết ấm, tặng suất ăn miễn phí hằng tháng cho bệnh nhân nghèo, giúp gạo hằng tháng cho các em nhỏ mồ côi, khó khăn, người già neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa...

“Niềm mong mỏi của chúng tôi, đó là mong sao các bạn nhỏ tại Mường Lát sẽ có được những bữa cơm no, có điều kiện học tập tốt hơn và được tiếp xúc nhiều hơn nữa với thế giới bên ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm để thực hiện nhiều dự án ý nghĩa hơn nữa cho mảnh đất Ngọc Lặc, Mường Lát, để tuổi thanh xuân của mình không có gì phải hối hận” - nữ giáo viên Phạm Thanh Huyền khép lại câu chuyện với chúng tôi.

Bài và ảnh: Tiến Đạt