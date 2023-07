Người cựu chiến binh tâm huyết với phong trào

Sau nhiều năm cống hiến sức lực, trí tuệ trong quân đội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa lại tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường. Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Quảng Thắng, ông và Ban Chấp hành Hội đã khởi xướng nhiều mô hình, việc làm thiết thực.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quảng Thắng Nguyễn Hữu Nghĩa - tấm gương trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Năm 1975, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Nghĩa lên đường nhập ngũ và trực tiếp tham gia phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, người lính trẻ Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đến khi về nghỉ chế độ một lần vào năm 1990.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Quảng Thắng cũng như các cấp hội CCB phát động. Tích cực, hăng hái và trách nhiệm với công việc chung của cộng đồng và của hội nên tại Đại hội Hội CCB phường Quảng Thắng nhiệm kỳ 2012-2017 ông được đồng đội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB phường. Tại Đại hội Hội CCB phường Quảng Thắng nhiệm kỳ 2022-2027, ông được bầu giữ chức chủ tịch.

Trò chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận được sự đau đáu của CCB Nguyễn Hữu Nghĩa, là làm sao phát huy được trí tuệ tập thể, truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Xác định rõ mục tiêu phấn đấu, ông đã cùng Ban Chấp hành Hội lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội tập trung xây dựng củng cố tổ chức, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, gắn với các phong trào thi đua “Chi hội CCB gương mẫu” và “CCB gương mẫu”. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động của hội CCB phường đến chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, qua bình xét có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 đến 30% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 93% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu” và gia đình văn hóa. Đặc biệt, hội CCB phường có 3 năm liên tục đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa về “Phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp”, năm 2018, hội CCB phường đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian” tại Chi hội CCB phố Yên Biên. Sau khi tổng kết, đánh giá thấy được hiệu quả của mô hình, năm 2019 Đảng ủy phường Quảng Thắng đã chỉ đạo hội CCB nhân rộng ra tất cả các chi hội CCB. Hiện nay, 8/8 chi hội CCB trên địa bàn phường duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình.

Sau thành công của mô hình này, ông cùng tập thể Ban Chấp hành Hội CCB phường tiếp tục triển khai mô hình “CCB tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học” do Chi hội CCB phố Vệ Yên 2 đảm nhận. Đồng thời chủ động thực hiện Đề án “Lắp đặt hệ thống camera an ninh và điện chiếu sáng đường làng, ngõ phố” do UBND phường Quảng Thắng phát động, với mô hình được làm điểm tại phố Hải Thượng Lãn Ông. Đến tháng 6-2022, đã nhân rộng ra 8/8 chi hội CCB phường và hoàn thành 100% kế hoạch đề án. Thông qua hoạt động của các mô hình do hội CCB phường khởi xướng và giữ vai trò tiên phong, đã nâng cao ý thức Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp ở khu dân cư, răn đe trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2020, Hội CCB phường bắt tay xây dựng mô hình điểm “Chi hội CCB kiểu mẫu” tại Chi hội CCB phố Yên Biên. Với phương châm sâu sát cơ sở và bằng cách làm sáng tạo, phù hợp, hơn 2 năm qua CCB Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể Ban Chấp hành Hội CCB phường Quảng Thắng đã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình. Đến nay, 8/8 Chi hội CCB của phường đã được công nhận Chi hội CCB kiểu mẫu.

Những việc làm của CCB Nguyễn Hữu Nghĩa đã góp phần xây dựng Hội CCB phường Quảng Thắng trở thành tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cá nhân ông được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội CCB ghi nhận, đánh giá cao, mà tiêu biểu là Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022.

Bài và ảnh: Trần Thanh