Người có uy tín góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua người có uy tín (NCUT) đã phát huy vai trò là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với cấp ủy, chính quyền địa phương, là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng.

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện Thường Xuân năm 2023.

Những người có uy tín trong cộng đồng

Cẩm Thủy là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Toàn huyện có 16 xã và 1 thị trấn, gồm 119 thôn, tổ dân phố; có 15 xã, thị trấn thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Cẩm Thủy có 3 dân tộc chính là Mường chiếm 52,4%, Kinh chiếm 44,5%, Dao chiếm 2,9%, còn lại là các dân tộc khác. Toàn huyện có 91 NCUT trên địa bàn 16 xã và thị trấn, là lực lượng đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đó là ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Sẻ, xã Cẩm Bình. Ông Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng. Đồng thời phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp; bài trừ hủ tục, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, NTM ở địa phương.

Ông Triệu Phúc Quý, dân tộc Dao, là già làng, NCUT tổ dân phố Ngọc Sơn, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy). Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Ông Cao Xuân Tỉnh, dân tộc Mường, trưởng dòng họ Cao thôn Giang Trung, xã Cẩm Giang (Cẩm Thủy) là cán bộ hưu trí. Ông luôn đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào ở địa phương, tuyên truyền, vận động gia đình và người thân, dòng họ, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Động viên con cháu trong dòng họ tham gia đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp trong phong trào XDNTM; vận động, thực hiện tốt công tác khuyến học trong dòng họ...

Nhờ sự chung tay của NCUT, già làng, trưởng dòng họ, đội ngũ trí thức, doanh nhân tiêu biểu vùng DTTS đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Đến thời điểm này, Cẩm Thủy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/25 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,63%; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Tại huyện Thường Xuân, những năm qua, việc triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của cấp trên đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. UBND từ huyện đến xã, thị trấn đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể ở thôn, khu phố, NCUT, trưởng các dòng họ thông qua sinh hoạt, tổ chức thực hiện các chính sách, hương ước, quy ước, giải quyết các tranh chấp, hòa giải các mâu thuẫn.

Điển hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động ở huyện Thường Xuân đó là ông Cầm Bá Tiến, dân tộc Thái, NCUT thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân. Tuy đã nghỉ chế độ hưu trí nhưng ông được tập thể và Nhân dân tín nhiệm bình chọn làm NCUT. Với tinh thần trách nhiệm, trong những năm qua, ông luôn xác định NCUT là điểm tựa của Nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế, giảm nghèo, XDNTM; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, các tranh chấp, tạo sự đồng thuận, gắn bó, đoàn kết Nhân dân.

Ông Hà Văn Thắng, dân tộc Thái, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Cộc, xã Xuân Lộc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, tích cực nghiên cứu văn bản, tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân, xây dựng kế hoạch sát thực tiễn để lãnh đạo, phân công đảng viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân XDNTM. Ông đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 760m2 đất các loại, 600 ngày công lao động và hơn 270 triệu đồng xây dựng các tuyến đường nội thôn.

Ông Lương Văn Long, dân tộc Thái, trưởng dòng họ Lương, xã Luận Khê, đã tích cực vận động, giáo dục các thành viên trong họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, các quy định của địa phương, hương ước của thôn. Động viên, khuyến khích các gia đình trong dòng họ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Những năm qua, từ quỹ đóng góp trong dòng họ đã khen thưởng, động viên cho hơn 100 cháu có thành tích trong học tập; tham gia hòa giải thành công 8 vụ mâu thuẫn, xích mích nhỏ.

Ông Vi Hắc Hải, dân tộc Thái, NCUT thôn Dín, xã Xuân Thắng, đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế hộ; tích cực tham gia vào các hoạt động chung của thôn, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, tự giải phóng hành lang, hiến đất làm đường giao thông đối với các dự án không có kinh phí bồi thường, đã có hộ hiến 500m2 diện tích ao, vườn...

Góp phần tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia

Mới đây, tại hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS huyện Thường Xuân năm 2023, đồng chí Nguyễn Thành Lương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS&MN. Đồng bào các DTTS huyện Thường Xuân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện Thường Xuân đạt 7,6%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 42,6%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32,7% và ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 24,7%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; phấn đấu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo ở Thường Xuân giảm 5,83%, còn 15%. Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng DTTS ngày càng được nâng lên; niềm tin của đồng bào DTTS trên địa bàn vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước ngày càng vững mạnh. Những kết quả đạt được của huyện Thường Xuân trong thời gian qua có vai trò, đóng góp của đội ngũ NCUT. Huyện Thường Xuân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng, bồi dưỡng, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS. Để mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa sáng, tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực cống hiến.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ 2021-2025), hằng năm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 5/5/2023 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bám sát Kế hoạch số 106 của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, có nội dung số 01 và nội dung số 02 thuộc Tiểu Dự án 01, Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của NCUT; Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS.

Thực hiện nội dung số 01 và nội dung số 02 thuộc Tiểu Dự án 01, Dự án 10, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 861-KH/BDT, ngày 1/8/2023. Đối với nội dung số 01 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của NCUT, đã được các huyện miền núi triển khai thực hiện, còn đối với hội nghị cấp tỉnh sẽ được tổ chức thực hiện trong quý IV-2023. Đối với nội dung số 02 về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xong 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân các thôn, bản đặc biệt khó khăn tại các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Thạch Thành, Ngọc Lặc. Cùng với đó, Ban Dân tộc phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trường PTDT nội trú THCS huyện Như Thanh và huyện Thạch Thành dưới hình thức sân khấu hóa. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cùng sự chung tay của mỗi người dân, nhất là đội ngũ những NCUT trong cộng đồng đã và đang góp phần hoàn thành các chương trình MTQG, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS sinh sống.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn